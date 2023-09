Muhsin Yazıcıoğlu davası 2024'e ertelendi: Duruşma çıkışında gerginlik

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:56

Güncelleme: 20.09.2023 - 15:19

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirdikleri iddiasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın 10'uncu duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, avukatlar ve partililer katıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanıklardan Davut Uçum, helikopterden çalındığı öne sürülen GPS cihazlarının parça ve seri numarasının tespit edilmesi gerektiğini, ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını belirterek, mahkemeden cihazların parça ve seri numaralarının tespit edilmesini talep etti. FETÖ üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde olan sanıklardan Mustafa Atalar ise hükümlü olduğunu bu nedenle hakkındaki davanın düşmesi ya da beraatini talep etti.

DAVA, 24 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise helikopterin suikast sonucu düşürüldüğünü ve suikastın da örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini, helikopterin de savaş uçaklarının kol altı uçuş yapılarak düşürüldüğünü söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, davayı 21 Şubat 2024'e erteledi.

REMZİ ÇAYIR İLE POLİSLER ARASINDA GERGİNLİK

Duruşma sonunda Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile birlikte basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polisler başsavcının talimatı nedeniyle adliye bahçesinde açıklama yapmalarının yasak olduğunu söyledi. Karara tepki gösteren Çayır ve Yazıcıoğlu ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Çayır, basın açıklaması yapmasının anayasal hakkı olduğunu belirtti. Kısa süren gerginlik, Remzi Çayır ve partililerin açıklama yapacakları yeri değiştirmesinin ardından sona erdi.

ÇAYIR'DAN BAŞSAVCIYA TEPKİ

Daha sonra açıklamalarda bulunan Remzi Çayır, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Murat Tiryaki’ye tepki gösterdi. Çayır, şunları söyledi:

"Her yönüyle savsaklanmaya çalışılan, kapatılmaya çalışılan uyduruk davalarla milletin gözü boyanan bir aşamadayız. 15 yıldır 'Gel git, aç dosyayı kapat dosyayı' diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Adliye önünde basın açıklaması yapmamıza bile tahammül edemeyenlerin ne amaç taşıdıklarını, kafasında ne olduklarını, gizlediklerinin ne olduğunu bilmekteyiz. İstedikleri kadar gizlesinler, istedikleri kadar engel çıkarsınlar, istedikleri kadar susturmaya çalışsınlar, 15 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerine ulaşmamak için her şeyi yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. İstediğiniz kadar kandırın, istediğiniz kadar bizim sabrımızı deneyin ama buradayız. Onun ağabeyi burada, onun arkadaşları, ülküdaşları ve yol arkadaşları burada. Usanmayacağız, 'Of' demeyeceğiz, iş nereye varırsa oraya kadar gideceğiz. Buradan yetkililere de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısına da sesleneyim; bir partinin genel başkanıyım, aile burada, bütün sevenleri burada mahkemeye gelmişler, bir açıklama yapılmasına niye tahammül edemiyorsun? Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri gezerken dava kapatılamaz, aç kapa yapılamaz, 6 ay, Şubat'ın sonuna dava bırakılmaz. Bu arkadaşlar, bu inanç, bu azim bizde olduğu müddetçe hiç kimse bizi yıldıramayacak. Sanıyorlar ki bıkacağız, bıkmayacağız, usanmayacağız, nereye varırsa varsın onun katillerinin izini bulmaya devam edeceğiz ve işin sonunu bırakmayacağız."