Muhtarlıklara gönderilen 'Erdoğan' mesajını paylaştı: "Kaymakam beyin talimatıdır..."

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Mamak'ta muhtarlıklara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin asılmasıyla ilgili iletilen talimatı paylaşarak "Parti devleti nedir diye soran olursa, tam olarak budur!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 15:11
Muhtarlıklara gönderilen 'Erdoğan' mesajını paylaştı:
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Ankara Mamak'ta muhtarlıklara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin asılmasıyla ilgili iletilen talimat mesajı ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in Twitter hesabından görselini paylaştığı sözkonusu mesajda "Kaymakam beyin talimatıdır" denilerek "Muhtarlık hizmet binalarında sayın Cumhurbaşkanımızın resmi olmayan muhtarlarımızın resim takması bildirilmiştir. Resim temin edemeyen mıhtarlarımız bana özelden mesaj atarsanız sizlere resim edebiliriz" ifadeleri kullanılıyor.

"Mamak Kaymakamı, ilçenin sorunlarıyla değil, muhtarlıklardaki Erdoğan fotoğraflarıyla uğraşıyor. Muhtarlar aranıyor, aşağıdaki mesaj atılıyor" diyen CHP'li milletvekili Gamze Taşçıer, ilgili görseli paylaşırken tepkisini "Muhtarlara bir parti genel başkanının fotoğrafını as diye baskı yapılıyor. Parti devleti nedir diye soran olursa, tam olarak budur!" ifadeleriyle dile getirdi.



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