Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de şehit anneleriyle buluştu: 'Her birinizden destek istiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Karşıyaka ilçesinde şehit anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Şehit annelerini her gittiği yerde ziyaret ettiğini dile getiren Dervişoğlu, tüm kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak, “Bizim annelerimiz huzuru, refahı, güzelliği hak ediyor. Annelerimize, kadınlarımıza güzel günler taahhüt etmenin ötesinde sevgi, saygı ve kucaklaşmayı vadediyorum" dedi. Konuşmasında eşi Nahide Dervişoğlu’nun da Anneler Günü’nü kutlayan Dervişoğlu, “Kadınlar için hayatın ne zorluklar içerdiğini biliyorum. Kaygılarınızı biliyorum. Bugün annelerimiz çocuklarının geleceklerine dair umutsuzluk içinde. Bütün bu olumsuzlukların aşılabilmesi için değerlerimizin ortak bir bakış açısıyla kucaklanmaya ihtiyaç duyduğunu da her fırsatta dile getiriyorum. Sevgisiz bir topluma dönüştürüldük. Mutsuz bir topluma dönüştürüldük. Sokaklarda gezerken insanlarımız kaygıyla dolaşıyor. Güvenliklerinden endişe ediyorlar ve ayrıca sadece kendi güvenliklerinden değil, geleceklerinden de endişe ediyor. Ben size Türkiye'nin aşılamayacak bir sorunu olmadığını anlatmaya geldim. Bugünler mutlak surette aşılması gereken günlerdir" ifadelerini kullandı.

"SİZLERİN DESTEĞİNİ İSTİYORUM"

Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin bir evladınız, sizin bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Devleti yönetmek üzere devletin şayet bir ucundan tutmaya muvaffak olabilirsek liyakatsizliğin sebebi olan bu mülakat sistemini mutlak surette ya kaldıracağım ya kaldırttıracağım. Sizlerin desteğini istiyorum. Her birinizden benim için ayrı ayrı annelik istiyorum. Her birinizden, şahsım için ayrı ayrı kardeşlik istiyorum. Her birinizden destek istiyorum. Kadının eli değmezse bu ülkeye, bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek asla mümkün değildir."

Dervişoğlu, konuşmasının ardından şehit anneleri ile sohbet etti. Dervişoğlu, tüm masaları dolaşarak kadınların sorunlarını dinledi.