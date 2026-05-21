Mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkezi'nde büyük hareketlilik: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi

21.05.2026 20:58:00
CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası protestolar sürüyor. Son olarak CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Genel Merkez binasından indirildi. Fotoğraf, ayaklar altına alındı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

GENEL MERKEZ ÖNÜNE MİTİNG OTOBÜSÜ GETİRİLDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ardından CHP Genel Merkezi'ne miting otobüsü getirildi.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den parti üyelerine gönderilen SMS ile Genel Merkez'de toplanmaları çağrısı yapıldı. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin etrafına polis barikatları getirilmeye başlandı.

FOTOĞRAF İNDİRİLDİ

CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası protestolar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Genel Merkez binasından indirildi. Fotoğraf, ayaklar altına alındı.

Kılıçdaroğlu 'işbirliği' demişti: Hikmet Çetin'den 'mutlak butlan' yanıtı Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararıyla ilgili, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır" dedi. Kılıçdaroğlu, "Süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika... Avukatı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayacak Son dakika haberi... Bazı CHP milletvekilleri mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını ifade etti.
CHP'ye 'mutlak butlan' kararı sonrası, Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Kongre kararı alacağını açıklasın' ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası bir açıklama yaptı. "Hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez" diyen Yavaş, "Yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir" dedi.