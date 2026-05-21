Mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkezi'nde büyük hareketlilik: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.
Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.
GENEL MERKEZ ÖNÜNE MİTİNG OTOBÜSÜ GETİRİLDİ
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ardından CHP Genel Merkezi'ne miting otobüsü getirildi.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'den parti üyelerine gönderilen SMS ile Genel Merkez'de toplanmaları çağrısı yapıldı. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin etrafına polis barikatları getirilmeye başlandı.
FOTOĞRAF İNDİRİLDİ
CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası protestolar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı Genel Merkez binasından indirildi. Fotoğraf, ayaklar altına alındı.