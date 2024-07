‘O halkın küfesi değil’

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen muhalefete yönelik sarf ettiği “Bunların sırtında küfe yok” sözlerine, “O küfe, halkın değil; beşli çetenin küfesi, yap işlet devret projelerinin küfesi, kendi oluşturduğun saltanat düzeninin, uçakların, sarayların küfesi. Halkın küfesi değil” diyerek yanıt verdi. Karasu, iktidarın peşine düştüğü belediyelerin SGK borçlarının 96 milyar lira, ama aynı iktidarın yıl sonunda yap işlet devret projelerini yapan sadece 44 firmaya yaklaşık 200 milyar lira ödeme yapacağını vurguladı. Karasu, KRT televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada “normalleşme süreci” adı verilen sürecin aslında son seçimde birinci parti olmanın verdiği bir sorumluluk olduğunu kaydederek “Türkiye’de siyasi partiler birbirlerine düşman değiller. Gerektiğinde, ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda aynı masa etrafında oturabilmeliler. Ama biz bu sürece, emeklinin, işçinin, esnafın, çiftçinin, öğrencilerimizin, atanmamış öğretmenlerimizin yaşadıkları mağduriyetlerde sokakta, alanda, Meclis’te her türlü mücadelemizi veriyoruz” dedi. Vatandaşın lehine olduğunu düşündükleri her düzenlemeye destek verdiklerini anımsatan Karasu, “Ama vatandaşımızı zora sokacak, doğaya, çevreye zarar verecek, hayvanların yaşamını zora sokacak her düzenlemeye CHP’li her bir milletvekili Meclis’te de meydanda da karşı duruşunu göstermeye, direnmeye devam ediyor. CHP, 85 milyon vatandaşımızın çıkarı ne ise o noktada mücadelesini sürdürmektedir” diye konuştu.

O KÜFE HALKIN DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunların sırtında küfe yok” sözlerine de yanıt veren Karasu, “Cumhurbaşkanının sırtındaki küfe onun beşli çetesinin küfesi, yap işlet devret projelerinin küfesi, kendisinin oluşturduğu sistemin küfesi, saltanat düzeninin küfesi, uçaklarının, saraylarının küfesi. O küfe, halkın küfesi değil. Bu ülkede 12 bin 500 lira maaşla yaşamaya mahkum edilen emeklinin o küfede payı yok. 17 bin lira asgari ücretle yaşamaya çalışan emekçinin o küfede bir payı yok, Alın terinin karşılığını alamayan çiftçinin o küfeye bir katkısı yok” ifadelerini kullandı. Emeklilere zam yaparken “kaynak yok” diyen iktidarın, en düşük emekli aylığına yaptığı 2 bin 500 liralık zammın maliyetinin 33 milyar olduğunu belirten Karasu, yine israfın olağanlaştığı ve son seçimde AKP’den CHP’ye geçen belediyelerle birlikte SGK’ya toplam prim borcunun 96 milyar lira olduğunu belirtti. Karasu, aynı iktidarın yap işlet devret projelerini yapan sadece 44 firmaya hazineden yapılacak ödemenin ise 200 milyar lirayı bulacağını vurgulayarak “Bu yıl, hazineden yap işlet devret projelerine bu yıl ödenecek para tam 162 milyar lira, sadece 44 firmaya ödenecek para ise 162 milyar lira. Üstelik kur artışıyla birlikte bu para 200 milyar lirayı bulacak. Oysa, 85 milyon vatandaşa hizmet eden ve AKP’den bizim partimizin yönetimine geçen belediyeler de dahil olmak üzere belediyelerden tahsil etmek istedikleri 96 milyar lira… Siz şimdi hangi küfeden bahsediyorsunuz? O küfeyi yandaşlarına yaptıkları kayırmacı politikalarla bu noktaya getirmişlerdir. Şimdi diyorlar ki biz bunların vergi oranını yüzde 30’a getireceğiz. Bu firmalardan bir yılda alacakları vergi toplamı 597 milyon lira. Yani, şirketlere verecekleri paranın 291’de 1’ini vergi olarak alıyorlar. Bunu da zenginden vergi alıyormuş gibi anlatıyorlar. Böyle bir durum yok” dedi.