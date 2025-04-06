O listeye Cumhuriyet ulaştı: CHP'de PM ve YDK için başvuran isimler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilecek Parti Meclisi'ne 181, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 51 kişi başvuruda bulundu. Öte yandan Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesi de belli oldu.

O listeye Cumhuriyet ulaştı: CHP'de PM ve YDK için başvuran isimler belli oldu
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Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün genel başkana tanıdığı yetki kapsamında partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından bugün CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nı topladı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultay öncesi mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de kurultayda genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Ümit Uysal, kurultayda Özgür Özel kürsüdeyken adaylıktan çekildiğini açıklarken, Şimşek ise başvuru süresi içinde imzaları teslim edemediği için aday olamadı.

Bu gelişmenin ardından CHP lideri Özgür Özel seçimlere tek başına girerken kayıtlı 1323 delegeden 1278'i kurultayda oy kullandı. 

Özel, 1171 oyla yeniden genel başkan seçilirken, 105 oy ise geçersiz çıktı.

PM İÇİN 181 YDK İÇİN 51 İSİM YARIŞACAK

Genel Başkanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi. 

Parti Meclisi için 181 aday, Yüksek Disiplin Kurulu için 51 aday başvurdu.

LİSTE ORTAYA ÇIKTI

Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için başvuran isimler de belli oldu. İşte o isimler...

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SIRALI LİSTE

ZUHAL MERCAN
EBRU OKAY
ALİ ÖZCAN
TURAN TAŞKIN ÖZER
AYCAN ÖZIŞIK
ÖZGÜR SAĞLAM
HALİME ŞENTÜRK
MEHTAP FATMA TARAKCI SÖNMEZ
REYHAN TEKİN
İSMAİL EMRE TELCİ
ESİN FATMA TEMEL
MELİH TIRAŞ
ÖZKAN TİCE
EROL TOPCU
KEMAL TURHAN
ŞABAN TÜRK
OZAN UYAN
RIDVAN YILDIZ
SEVİLHAN YILMAZTÜRK SAĞLAM
NURDAN YÜCAL
ALİ YÜCEL
YİĞİT ACAR
ARİF BURAK ADANUR
HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
AYÇA AKPEK ŞENAY
EKİNCAN AKSOY
SABRİ ARPAÇ
ALİ BALTA
RECEP BULUT
SÜLEYMAN BÜLBÜL
TAYFUN CEYHAN
DENİZ ÇAKIR
ÜMİT ÇELEBİ
İSMAİL BURAK ÇELİK
TUNCAY DEMİRCİ
HASAN DEMİRCİ
DENİZ DEMİRÖZ
ONUR SERGEN DOĞAN
ÇETİN DÜZCE
ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU
CEMİL EROL
ÇAĞDAŞ GÖKALP
AYSEMİN GÜLMEZ
ALEV İLDENİZ
ZEYNEL KANKAL
FEZAYİR KARADAĞ
SELİM KARAHAN
REMZİ KAZMAZ
CELAL KESER
MERT ATA KILIÇ
NAİL DURSUN KIRBAŞ

PARTİ MECLİSİ SIRALI LİSTE

BURCU MAZICIOĞLU
NİHAT ARDA MERCAN
AYLİN NAZLIAKA
GONCA YELDA ORHAN
TURGAY ÖZCAN
SUAT ÖZÇAĞDAŞ
YUNUS ÖZDEMİR
BERNA ÖZGÜL
KEMAL ÖZKİRAZ
ENGİN ÖZKOÇ
FAİK ÖZTRAK
ALİ ÖZTUNÇ
FİLİZ ÖZTÜRK ÇELİK
HASAN ÖZTÜRKMEN
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
UYGAR PARÇAL
EMEÇ AKSOY PARLAK
MEDİNE FİLİZ PEHLİVAN
CAFER PEKDEMİR
HAKKI ANIL PEKTAŞ
TOLGA CAN POLAT
MAHİR POLAT
OĞUZ KAAN SALICI
ZÜHAL SAMLI
MÜSLİM SARI
ORHAN SARIBAL
İSMET SARIKAYA
SELÇUK SARIYAR
SELİN SAYEK BÖKE
HÜSEYİN SAYGILI
LEYLA SERİN KIRIK
CANAN SEZENLER
GÜLSEREN SOLMAZ ALTUNAL
MUSTAFA TUNÇ SOYER
YAREN DİCLE SOYSAL
CEVHER SÖNMEZ
KURTULUŞ SUNAL
NİYAZİ ŞEN
ESAT ŞENGÜL
NAMIK TAN
MAHMUT TANAL
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
GAMZE TAŞCIER
CANAN TAŞER
DİDEM TEMEL
ŞAHİSMAİL TEMEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HANAY HANDAN TOPRAK BENLİ
MEHMET TÜM
EMİNE TÜRKYILMAZ
MUHARREM TÜZER
NURGÜL UÇAR AKTUĞ
MELİSA UĞRAŞ
GAYE USLUER
AHMET HAKAN UYANIK
HASAN EFE UYAR
PINAR UZUN OKAKIN
DENİZ UZUNYAYLA
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
MEHMET NECATİ YAĞCI
KAZIM YAĞMUR
KOZA YARDIMCI
MAHİR YAŞAR
HÜSEYİN YAŞAR
DENİZ YAVUZYILMAZ
GÜLAY YEDEKCİ
AHMET YEŞİL
ŞENGÜL YEŞİLDAL
DİLEK YILDIZ
HÜSEYİN YILDIZ
ŞENGÜL YILMAZ
NECATİ YILMAZ
MURAT YURDAKUL
DENİZ YÜCEL
MAHİR YÜKSEL
GÖKAN ZEYBEK
ERHAN ADEM
MUSTAFA ADIGÜZEL
BEDRİ AĞAÇ
KEMAL YILDIZ AKÇAN
KAZİM AKÇELİK
KAZIM AKKUŞ
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
VİJDAN AKTAŞ
CÜNEYT AKYILDIZ
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
TURAN ALTUN
YAŞAR ARAÇ
CEM ARMUTLU
SEYFETTİN ARTANTAŞ
ŞEYMA NESLİHAN ATASAYAR
ONURHAN AVŞAR
BÜLENT DEMİRAY AYDIN
ERBİL AYDINLIK
BAKİ AYDÖNER
ENSAR AYTEKİN
MURAT BAKAN
TANER BALKAN
METİN BANLI
SANİYE BARUT
YUSUF BAŞTUĞ
MEHMET ERDAL BAYTOK
ÖZLEM BECAN
BARIŞ BEKTAŞ
NEVAF BİLEK
BARIŞ BOZKURT
ELİF GAMZE BOZO
BURHANETTİN BULUT
SABAHATTİN BÜRKÜK
ÖZGÜR CEYLAN
ALİ EKBER CÖMERT
ALİ RIZA ÇALIŞ
CELAL ÇELİK
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
ÖZGÜR ÇELİK
SİBEL ÇETİN
MERYEM GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ
KEMAL ÇİFTÇİ
DENİZ DEMİR
ADEM DEMİR
SERTAÇ DEMİREL
MEHMET ALKIN DENİZASLANI
BİRSEN DERDİYOK
SEMRA DİNÇER
MUHARREM DOĞAN
HATİCE DOĞAN
ÖZGÜR DOĞAN
BEDİRHAN BERK DOĞRU
YUNUS EMRE
HİKMET ERBİLGİN
HÜSNİYE ERDOĞAN
ÖZLEM ERKAN
CANAN EROL
ALİ ABBAS ERTÜRK
SEMİH ESEN
ALİ HAYDAR FIRAT
BERKAY GEZGİN
YALÇIN GÖRGÖZ
GÜNGÖR GÖRGÜLÜ
ALTINAY GÖRMÜŞ
ABDULLAH GÜLEÇ
HAKAN GÜLER
ORÇUN GÜLHAN
AYTEN GÜLSEVER
MUSTAFA GÜLTEKİN
NAZIM YİĞİT GÜNAY
NAZAN GÜNEYSU
UMUT GÜNGÖR
BÜLENT GÜRSOY
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
HİKMET YALIM HALICI
ARİFE HATUNOĞLU
OZAN IŞIK
BAYRAM İNAN
GÜNAY İPEK
UĞURCAN İRAK
FERHAT İŞÇİMEN
HÜSEYİN İYİDOĞAN
YASİN KANTAŞ
ÖZGÜR KARABAT
DURAK KARABULUT
ELMAS KÜBRA KARACA
HÜSEYİN KARAHAN
ALİ KARAOBA
ULAŞ KARASU
LİNDA GÖZDE KARASU
METİN KARATAŞ
DİLESEN KARATAŞ
SİNAN KAYA
SEZGİN KAYA
ECEVİT KELEŞ
SİNEM KESKİN
CEVAHİR KILIÇ
SEVGİ KILIÇ
SİNEM KIRÇİÇEK
MÜBERRA JÜLİDE KIZILTEPE
İSMAİL KOÇAK
HASAN KAMİL KORKMAZ
AYŞE KORKMAZ
EMRAH KÖKSAL

OĞUZ KAAN SALICI’NIN ANAHTAR LİSTESİ

Son olarak, Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesi de ortaya çıktı.

Salıcı'nın listesinde; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da yer alıyor.

İşte o liste...


Etiketler: #CHP #CHP Parti Meclisi

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