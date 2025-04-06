O listeye Cumhuriyet ulaştı: CHP'de PM ve YDK için başvuran isimler belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilecek Parti Meclisi'ne 181, Yüksek Disiplin Kurulu'na ise 51 kişi başvuruda bulundu. Öte yandan Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesi de belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün genel başkana tanıdığı yetki kapsamında partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından bugün CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nı topladı.
ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN
Kurultay öncesi mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de kurultayda genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.
Ümit Uysal, kurultayda Özgür Özel kürsüdeyken adaylıktan çekildiğini açıklarken, Şimşek ise başvuru süresi içinde imzaları teslim edemediği için aday olamadı.
Bu gelişmenin ardından CHP lideri Özgür Özel seçimlere tek başına girerken kayıtlı 1323 delegeden 1278'i kurultayda oy kullandı.
Özel, 1171 oyla yeniden genel başkan seçilirken, 105 oy ise geçersiz çıktı.
PM İÇİN 181 YDK İÇİN 51 İSİM YARIŞACAK
Genel Başkanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine çevrildi.
Parti Meclisi için 181 aday, Yüksek Disiplin Kurulu için 51 aday başvurdu.
LİSTE ORTAYA ÇIKTI
Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için başvuran isimler de belli oldu. İşte o isimler...
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SIRALI LİSTE
|ZUHAL
|MERCAN
|EBRU
|OKAY
|ALİ
|ÖZCAN
|TURAN TAŞKIN
|ÖZER
|AYCAN
|ÖZIŞIK
|ÖZGÜR
|SAĞLAM
|HALİME
|ŞENTÜRK
|MEHTAP FATMA
|TARAKCI SÖNMEZ
|REYHAN
|TEKİN
|İSMAİL EMRE
|TELCİ
|ESİN FATMA
|TEMEL
|MELİH
|TIRAŞ
|ÖZKAN
|TİCE
|EROL
|TOPCU
|KEMAL
|TURHAN
|ŞABAN
|TÜRK
|OZAN
|UYAN
|RIDVAN
|YILDIZ
|SEVİLHAN
|YILMAZTÜRK SAĞLAM
|NURDAN
|YÜCAL
|ALİ
|YÜCEL
|YİĞİT
|ACAR
|ARİF BURAK
|ADANUR
|HÜMEYRA
|AKKUŞ SANDIKCI
|AYÇA
|AKPEK ŞENAY
|EKİNCAN
|AKSOY
|SABRİ
|ARPAÇ
|ALİ
|BALTA
|RECEP
|BULUT
|SÜLEYMAN
|BÜLBÜL
|TAYFUN
|CEYHAN
|DENİZ
|ÇAKIR
|ÜMİT
|ÇELEBİ
|İSMAİL BURAK
|ÇELİK
|TUNCAY
|DEMİRCİ
|HASAN
|DEMİRCİ
|DENİZ
|DEMİRÖZ
|ONUR SERGEN
|DOĞAN
|ÇETİN
|DÜZCE
|ÖMER FARUK
|EMİNAĞAOĞLU
|CEMİL
|EROL
|ÇAĞDAŞ
|GÖKALP
|AYSEMİN
|GÜLMEZ
|ALEV
|İLDENİZ
|ZEYNEL
|KANKAL
|FEZAYİR
|KARADAĞ
|SELİM
|KARAHAN
|REMZİ
|KAZMAZ
|CELAL
|KESER
|MERT ATA
|KILIÇ
|NAİL DURSUN
|KIRBAŞ
PARTİ MECLİSİ SIRALI LİSTE
|BURCU
|MAZICIOĞLU
|NİHAT ARDA
|MERCAN
|AYLİN
|NAZLIAKA
|GONCA YELDA
|ORHAN
|TURGAY
|ÖZCAN
|SUAT
|ÖZÇAĞDAŞ
|YUNUS
|ÖZDEMİR
|BERNA
|ÖZGÜL
|KEMAL
|ÖZKİRAZ
|ENGİN
|ÖZKOÇ
|FAİK
|ÖZTRAK
|ALİ
|ÖZTUNÇ
|FİLİZ
|ÖZTÜRK ÇELİK
|HASAN
|ÖZTÜRKMEN
|AYSUN
|PALALI KÖKTAŞ
|UYGAR
|PARÇAL
|EMEÇ AKSOY
|PARLAK
|MEDİNE FİLİZ
|PEHLİVAN
|CAFER
|PEKDEMİR
|HAKKI ANIL
|PEKTAŞ
|TOLGA CAN
|POLAT
|MAHİR
|POLAT
|OĞUZ KAAN
|SALICI
|ZÜHAL
|SAMLI
|MÜSLİM
|SARI
|ORHAN
|SARIBAL
|İSMET
|SARIKAYA
|SELÇUK
|SARIYAR
|SELİN
|SAYEK BÖKE
|HÜSEYİN
|SAYGILI
|LEYLA
|SERİN KIRIK
|CANAN
|SEZENLER
|GÜLSEREN
|SOLMAZ ALTUNAL
|MUSTAFA TUNÇ
|SOYER
|YAREN DİCLE
|SOYSAL
|CEVHER
|SÖNMEZ
|KURTULUŞ
|SUNAL
|NİYAZİ
|ŞEN
|ESAT
|ŞENGÜL
|NAMIK
|TAN
|MAHMUT
|TANAL
|MUSTAFA SEZGİN
|TANRIKULU
|GAMZE
|TAŞCIER
|CANAN
|TAŞER
|DİDEM
|TEMEL
|ŞAHİSMAİL
|TEMEL
|ALİ MUHİTTİN
|TIĞLI
|ELİF
|TOPKAYA SEVİNÇ
|HANAY HANDAN
|TOPRAK BENLİ
|MEHMET
|TÜM
|EMİNE
|TÜRKYILMAZ
|MUHARREM
|TÜZER
|NURGÜL
|UÇAR AKTUĞ
|MELİSA
|UĞRAŞ
|GAYE
|USLUER
|AHMET HAKAN
|UYANIK
|HASAN EFE
|UYAR
|PINAR
|UZUN OKAKIN
|DENİZ
|UZUNYAYLA
|İSMAİL ATAKAN
|ÜNVER
|MEHMET NECATİ
|YAĞCI
|KAZIM
|YAĞMUR
|KOZA
|YARDIMCI
|MAHİR
|YAŞAR
|HÜSEYİN
|YAŞAR
|DENİZ
|YAVUZYILMAZ
|GÜLAY
|YEDEKCİ
|AHMET
|YEŞİL
|ŞENGÜL
|YEŞİLDAL
|DİLEK
|YILDIZ
|HÜSEYİN
|YILDIZ
|ŞENGÜL
|YILMAZ
|NECATİ
|YILMAZ
|MURAT
|YURDAKUL
|DENİZ
|YÜCEL
|MAHİR
|YÜKSEL
|GÖKAN
|ZEYBEK
|ERHAN
|ADEM
|MUSTAFA
|ADIGÜZEL
|BEDRİ
|AĞAÇ
|KEMAL YILDIZ
|AKÇAN
|KAZİM
|AKÇELİK
|KAZIM
|AKKUŞ
|ZELİHA
|AKSAZ ŞAHBAZ
|VİJDAN
|AKTAŞ
|CÜNEYT
|AKYILDIZ
|NURHAYAT
|ALTACA KAYIŞOĞLU
|TURAN
|ALTUN
|YAŞAR
|ARAÇ
|CEM
|ARMUTLU
|SEYFETTİN
|ARTANTAŞ
|ŞEYMA NESLİHAN
|ATASAYAR
|ONURHAN
|AVŞAR
|BÜLENT DEMİRAY
|AYDIN
|ERBİL
|AYDINLIK
|BAKİ
|AYDÖNER
|ENSAR
|AYTEKİN
|MURAT
|BAKAN
|TANER
|BALKAN
|METİN
|BANLI
|SANİYE
|BARUT
|YUSUF
|BAŞTUĞ
|MEHMET ERDAL
|BAYTOK
|ÖZLEM
|BECAN
|BARIŞ
|BEKTAŞ
|NEVAF
|BİLEK
|BARIŞ
|BOZKURT
|ELİF GAMZE
|BOZO
|BURHANETTİN
|BULUT
|SABAHATTİN
|BÜRKÜK
|ÖZGÜR
|CEYLAN
|ALİ EKBER
|CÖMERT
|ALİ RIZA
|ÇALIŞ
|CELAL
|ÇELİK
|DEVRİM BARIŞ
|ÇELİK
|ÖZGÜR
|ÇELİK
|SİBEL
|ÇETİN
|MERYEM GÜL
|ÇİFTCİ BİNİCİ
|KEMAL
|ÇİFTÇİ
|DENİZ
|DEMİR
|ADEM
|DEMİR
|SERTAÇ
|DEMİREL
|MEHMET ALKIN
|DENİZASLANI
|BİRSEN
|DERDİYOK
|SEMRA
|DİNÇER
|MUHARREM
|DOĞAN
|HATİCE
|DOĞAN
|ÖZGÜR
|DOĞAN
|BEDİRHAN BERK
|DOĞRU
|YUNUS
|EMRE
|HİKMET
|ERBİLGİN
|HÜSNİYE
|ERDOĞAN
|ÖZLEM
|ERKAN
|CANAN
|EROL
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|SEMİH
|ESEN
|ALİ HAYDAR
|FIRAT
|BERKAY
|GEZGİN
|YALÇIN
|GÖRGÖZ
|GÜNGÖR
|GÖRGÜLÜ
|ALTINAY
|GÖRMÜŞ
|ABDULLAH
|GÜLEÇ
|HAKAN
|GÜLER
|ORÇUN
|GÜLHAN
|AYTEN
|GÜLSEVER
|MUSTAFA
|GÜLTEKİN
|NAZIM YİĞİT
|GÜNAY
|NAZAN
|GÜNEYSU
|UMUT
|GÜNGÖR
|BÜLENT
|GÜRSOY
|ALİ HAYDAR
|HAKVERDİ
|HİKMET YALIM
|HALICI
|ARİFE
|HATUNOĞLU
|OZAN
|IŞIK
|BAYRAM
|İNAN
|GÜNAY
|İPEK
|UĞURCAN
|İRAK
|FERHAT
|İŞÇİMEN
|HÜSEYİN
|İYİDOĞAN
|YASİN
|KANTAŞ
|ÖZGÜR
|KARABAT
|DURAK
|KARABULUT
|ELMAS KÜBRA
|KARACA
|HÜSEYİN
|KARAHAN
|ALİ
|KARAOBA
|ULAŞ
|KARASU
|LİNDA GÖZDE
|KARASU
|METİN
|KARATAŞ
|DİLESEN
|KARATAŞ
|SİNAN
|KAYA
|SEZGİN
|KAYA
|ECEVİT
|KELEŞ
|SİNEM
|KESKİN
|CEVAHİR
|KILIÇ
|SEVGİ
|KILIÇ
|SİNEM
|KIRÇİÇEK
|MÜBERRA JÜLİDE
|KIZILTEPE
|İSMAİL
|KOÇAK
|HASAN KAMİL
|KORKMAZ
|AYŞE
|KORKMAZ
|EMRAH
|KÖKSAL
OĞUZ KAAN SALICI’NIN ANAHTAR LİSTESİ
Son olarak, Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesi de ortaya çıktı.
Salıcı'nın listesinde; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da yer alıyor.
İşte o liste...
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