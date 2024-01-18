Ödenek yetmedi yedekler kullanıldı

Geçen yıl kurumlara yedek ödenekten milyarlarca lira aktarma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’na 5.7 milyar TL yedek ödenek aktarıldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00
Ödenek yetmedi yedekler kullanıldı
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı geçen yıla ait yedek ödenek kullanımlarını açıkladı. Bütçe Yasası’nda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere yedek ödenek konulabiliyor. Bu ödenekten aktarma yapmaya cumhurbaşkanı yetkili.

Bütçe Yasası’nda yer alan yedek ödenekten yapılan aktarmaların idareler itibarıyla tür ve tutar olarak dağılımına bakıldığında Cumhurbaşkanlığı’na mal ve hizmet alım giderleri kapsamında 5.5 milyar TL, cari transferler kapsamında da 183 milyon TL olmak üzere toplam 5.7 milyar TL aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na mal ve hizmet alım giderleri için 115 milyon TL verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 13.8 milyar TL aktarıldı. Göç İdaresi Başkanlığı’na 3.4 milyar TL, İletişim Başkanlığı’na 1.4 milyar TL yedek ödenek sağlandı. 

‘PERSONEL GİDERLERİ’

Bütçe Yasası’nda yer alan personel giderlerini karşılama ödeneğinden yapılan aktarmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı’na 233.5 milyon TL verildi. Diyanet’e de 38.4 milyon TL aktarıldı. Bütçe Yasası’nda yer alan yatırımları hızlandırma ödeneğinden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ise 8.5 milyar TL aktarma yapıldı.


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