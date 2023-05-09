Öğretmene sürgün cezası!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Muş Bulanık’ta Adıvar İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan A.G., okul müdürü hakkında “Evrakta sahtecilik, kamu zararı, girmediği dersler için ek ders yazması ve baskı” iddiasıyla şikâyette bulunmuş ve bu durumun kamuoyuna yansıması üzerine 86 kilometre uzaklıktaki bir okula sürgün edilmişti.

A.G’nin şikâyetini geri çekmesi üzerine sürgün kararı iptal edilirken konuyu kamuoyuna duyuran, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Muş Şube Temsilcisi Öğretmen Serkan Bebek, Van’a sürgün edildi.

Sendika temsilcilerinin sürgün edilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade eden Bebek, “Tayin almama 3 ay vardı. İlçe milli eğitim müdürlüğünde yaşanan yolsuzluklara karşı çıktığım için ve sendikal faaliyet yaptığım için sürgün edildim” dedi.

Söz konusu karara tepki gösteren Bebek, “Yaptığımız sendikal faaliyet cezalandırılıyor” ifadelerini kullandı.

