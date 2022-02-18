Oğuzhan Asiltürk'in ismi caddeye verildi, mahalleli tepki gösterdi
Ankara Bahçelievler Mahallesi sakinleri 54. Cadde'nin isminin "Oğuzhan Asiltürk" olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.
1 Ekim 2021'de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün isminin Ankara'da Yukarı Bahçelievler Mahellesi'ne bağlı 54. Cadde'ye verilmesine tepki geldi.
Bahçelievler semt sakinlerinin kurduğu Bahçelievler Derneği, bir açıklama yaparak değişikliğe itiraz etti. Dernekten yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bizler Bahçelievler Derneği üyeleri olarak yıllardır yürüttüğümüz eski cadde ve sokak isimlerinin yeniden eski haline döndürülmesi gayretlerimizn bugün bir darbe daha aldığını öğrendik.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 6.Caddemizin adını 54.Cadde yapmıştı, bugün de caddenin adını paylaştığımız kararla "Oğuzhan Asiltürk" yaptı.
Semtimizde kimseye sorulmadan yapılan bu değişikliği kınıyoruz.
Biz kişi ve adına değil, sürekli semtimize dayatılan bu isim değişikliklerine karşıyız. Bütüncül bir yaklaşımla semtimizdeki cadde, sokak isimlerinin eski haline dönmesini bekliyor ve istiyoruz. Bu yeni isimleri kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz."
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