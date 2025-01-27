Ömer Çelik net konuştu: 'İmralı ziyaret süreci tamamlandı'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 19:42

Güncelleme: 27.01.2025 - 19:44

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarına Bolu'daki otel yangını ile başlayan Çelik, "Ne olursa olsun ve nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacak. Biz burada çok kapsamlı bir şekilde ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, facianın 'örtülü kalmasına' izin vermeyeceklerini savundu.

"ZİYARET SÜRECİ TAMAMLANDI"

DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmelerine ilişkin de konuşan Çelik, ziyaret sürecinin tamamlandığını belirtti.

AKP Sözcüsü Çelik şöyle konuştu:

"Teröre taviz asla söz konusu değil. Bundan sonra beklenen terör örgütünün tasfiye edilmesi çağrısıdır. İmralı ziyaret süreci tamamlandı. Bir pazarlık süreci yok, PKK silah bırakmalı."