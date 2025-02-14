ORC Araştırma'dan 'CHP' anketi: Özgür Özel 'adaylık' sürecini doğru mu yönetiyor?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için 2028'i işaret etse de muhalafet "erken seçim" talebini yinelemeye devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemini belirledi. CHP, adayını "önseçim" ile belirleyecek.

SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLİYOR MU?

Son olarak ORC Araştırma, 21 ilde bir anket gerçekleştirdi. Sadece CHP'ye oy vermiş seçmenle yapılan ankette birçok soru soruldu.

Katılımcılara, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini doğru yönettiğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

Yurttaşlara sorulan sorular ve yanıtlar şöyle:

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini doğru yönettiğini düşünüyor musunuz?

Evet: Yüzde 63,4

Hayır: Yüzde 23,9

Fikrim yok: 12,4

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi konusunda Özgür Özel'e güveniyor musunuz?

Güveniyorum: Yüzde 65,1

Güvenmiyorum: Yüzde 22,5

Fikirim yok: Yüzde 12,4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yavaş ve İmamoğlu'nu uzlaştırma çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Samimi bir çaba: Yüzde 70,6

Göstermelik bir çaba: Yüzde 21,5

Fikrim yok: Yüzde 7,9.