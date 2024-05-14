Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebini 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek: Usulen değişim

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala'nın, 'yeniden yargılanma' talebini, kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yerine başka bir mahkeme heyeti değerlendirecek.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:39
Osman Kavala'nın 'yeniden yargılanma' talebini 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek: Usulen değişim
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Gezi Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıklardan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024 tarihinde yargılanmanın yenilenmesini talebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 23/3 maddesinde belirtilen; "Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapıp karar veren hakim olması halinde söz konusu yargılamanın yenilenmesi işleminde görev alamayacağı, mahkumiyeti veren hakimin, mahkemenin yetkili hakimi olması halinde ilk yargılamada görev yapan hakimin yargılamanın yenilenmesi davasında görev alamayacağı" hüküm nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hükümde imzaları bulunan mahkeme başkanı ile bir üye hakimin, yargılamanın yenilenmesi talebinin değerlendirilmesi ve incelenmesi aşamasında görev alamayacağını belirterek, davaya bakmak üzere bir başkan görevlendirilmesi için için dilekçeyi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini incelemek ve değerlendirmek üzere, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanını görevlendirdi.

Mahkeme, üye olarak ise 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin heyette bulunmasına karar verdi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın kararla birlikte 13. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetti.


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