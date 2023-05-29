Oy ve Ötesi tutanak sorgulama sistemini açtı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:56

Türkiye dün 13. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin ikin turu için sandık başına gitti. Oy ve Ötesi Derneği de bugün, ikinci tur için ıslak imzalı tutanakların görüldüğü sistemi açtı.

Seçmenler, yaşadıkları il, ilçe, mahalle ve okulu girerek sistemden ıslak imzalı tutanakları görebiliyor.

Sistemde, tutanaklarda hata varsa bunların raporlanması için de bir seçenek bulunuyor.

Oy ve Ötesi tutanak sorgulama sistemine tutanak.oyveotesi.org adresinden ulaşılabiliyor.