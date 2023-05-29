2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oy ve Ötesi tutanak sorgulama sistemini açtı

Oy ve Ötesi Derneği, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için tutanak sorgulama sistemini açtı. Sistem üzerinden oy kullanılan sandıkların ıslak imzalı tutanakları görülebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:34
Oy ve Ötesi tutanak sorgulama sistemini açtı
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Türkiye dün 13. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin ikin turu için sandık başına gitti. Oy ve Ötesi Derneği de bugün, ikinci tur için ıslak imzalı tutanakların görüldüğü sistemi açtı. 

Seçmenler, yaşadıkları il, ilçe, mahalle ve okulu girerek sistemden ıslak imzalı tutanakları görebiliyor.

Sistemde, tutanaklarda hata varsa bunların raporlanması için de bir seçenek bulunuyor.

Oy ve Ötesi tutanak sorgulama sistemine tutanak.oyveotesi.org adresinden ulaşılabiliyor.


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