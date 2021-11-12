Özel kalem müdürü koronavirüse yakalanan Mustafa Destici, karantinaya alındı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, özel kalem müdürünün Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, tedbir amaçlı olarak 5 gün karantinaya alındı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nden yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin özel kalem müdürünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Yapılan tetkik ve muayeneler sonucu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Genel Başkan Destici için 5 gün takip amaçlı karantina süreci uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, cumartesi günü yapılacak Kayseri ve Malatya il istişare toplantıları ile pazar günkü Sivas İl Kongresi'nin iptal edildiği duyuruldu.
PROGRAMI İPTAL
Açıklamada, ayrıca Destici'nin katılmasının planlandığı 15 Kasım Pazartesi tarihli Tokat il teşkilatı istişare ve Turhal ilçe başkanlığı binası açılışı programı ile 16 Kasım Salı günü TBMM'de yapılacak basın toplantısının da iptal edildiği kaydedildi.
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