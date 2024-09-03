Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan, ‘partide tartışmalar var’ haberlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00
Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan, ‘partide tartışmalar var’ haberlerine yanıt
Abone Ol google-news

Özel’in tüzük gündemli davetiyle gerçekleştirilen yemekte Özel, Kılıçdaroğlu’na hazırlıklardaki son aşamalara ilişkin bilgi verdi. Özel’in ayrıca Kılıçdaroğlu’na yazılı bir metin de verdiği öğrenildi.

Bilgilendirme boyunca Özel’e sorular yönelttiği aktarılan Kılıçdaroğlu’nun görüşmenin sonunda “Metni detaylı incelediken sonra görüşlerimi ileteyim. Ama genel olarak olumlu bir çalışma yapıldığı görülüyor” yorumu yaptığı belirtildi.

‘HER GÜN YENİLİYORUZ’

Kılıçdaroğlu’nun ön seçimle ilgili Özel’e neler düşündüğünü sorduğu, Özel’in de “Örgüt gözetiminde de her türlü yöntemde de ön seçimden çıkan sonuçlara aynen uyulacak. Bunu tüzüğe de yazacağız. Kadınlar ve gençler için verilen kotalara da uyulacak” sözünü verdiği vurgulandı.

Metnin yenilemeye açık olduğunu da söyleyen Özel’in “Her gün de revize ediyoruz” dediği aktarıldı.

Yemekte; basında tüzük kurultayıyla ilgili çıkan “Parti içi tartışmalar var” haberleriyle ilgili de sohbet edildiği aktarıldı. Bu kapsamda Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel’in “Birliğimizde bir sıkıntı yok Kimsede bu konuda bir fikir ayrılığı yok” vurgusuyla sohbet ettiği kaydedildi.

Ayrıca Yavaş’ın “Özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” görüşünü yinelediği öğrenildi.

Özel’in ve Kılıçdaroğlu’nun da “Hem fikiriz.” değerlendirmelerini yaptığı belirtildi.


özel haberleri Kılıçdaroğlu haberleri ihtiyaç haberleri

İlgili Haberler

CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında başladı

CHP, TBMM kapalı grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında başladı
CHP'li Uzgel'den Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?

CHP'li Uzgel'den Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?
CHP’li Adıgüzel, fındık için 100 kilometrelik yürüyüşünü tamamladı: Gerekirse Saray’a kadar yürürüz

CHP’li Adıgüzel, fındık için 100 kilometrelik yürüyüşünü tamamladı: Gerekirse Saray’a kadar yürürüz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler