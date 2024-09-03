Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan, ‘partide tartışmalar var’ haberlerine yanıt

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

Özel’in tüzük gündemli davetiyle gerçekleştirilen yemekte Özel, Kılıçdaroğlu’na hazırlıklardaki son aşamalara ilişkin bilgi verdi. Özel’in ayrıca Kılıçdaroğlu’na yazılı bir metin de verdiği öğrenildi.

Bilgilendirme boyunca Özel’e sorular yönelttiği aktarılan Kılıçdaroğlu’nun görüşmenin sonunda “Metni detaylı incelediken sonra görüşlerimi ileteyim. Ama genel olarak olumlu bir çalışma yapıldığı görülüyor” yorumu yaptığı belirtildi.

‘HER GÜN YENİLİYORUZ’

Kılıçdaroğlu’nun ön seçimle ilgili Özel’e neler düşündüğünü sorduğu, Özel’in de “Örgüt gözetiminde de her türlü yöntemde de ön seçimden çıkan sonuçlara aynen uyulacak. Bunu tüzüğe de yazacağız. Kadınlar ve gençler için verilen kotalara da uyulacak” sözünü verdiği vurgulandı.

Metnin yenilemeye açık olduğunu da söyleyen Özel’in “Her gün de revize ediyoruz” dediği aktarıldı.

Yemekte; basında tüzük kurultayıyla ilgili çıkan “Parti içi tartışmalar var” haberleriyle ilgili de sohbet edildiği aktarıldı. Bu kapsamda Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel’in “Birliğimizde bir sıkıntı yok Kimsede bu konuda bir fikir ayrılığı yok” vurgusuyla sohbet ettiği kaydedildi.

Ayrıca Yavaş’ın “Özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” görüşünü yinelediği öğrenildi.

Özel’in ve Kılıçdaroğlu’nun da “Hem fikiriz.” değerlendirmelerini yaptığı belirtildi.

