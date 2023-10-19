Özgür Özel basın toplantısında konuştu: 'İttifak olanaklarını zorlamaya hazırız'

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:51

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:52

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, bir otelde basın mensuplarıyla yaptığı kahvaltılı toplantıda, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı, 500'ü aşkın kişinin yaşamını yitirmesi, 17 Ekim gecesinden beri hepimizi yasa boğdu. 3 günlük yas ilanını bu anlamda doğru buluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayınlanan ortak bildiriyi önemsiyoruz, kıymetli buluyoruz. Hem Hamas'ın terörünü hem de yine sivil ölümlere sebebiyet veren İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünü kınıyoruz. Sivil ölümlerine hem Türkiye'den hem dünyadan yeterince ses çıkmadığını ve uluslararası örgütlerin bu konuda gerekli reaksiyonu, gerekli sertlikte göstermediğini değerlendiriyoruz. Filistin meselesinde Türkiye solunun ve CHP'nin tarihsel bir net tutumu vardır. Ne zaman İsrail- Filistin arasında bir diplomatik arabuluculuğa ihtiyaç duyulsa ilk akla gelen ülke; Türkiye'dir. Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sorunun çözümü için Mısır'ı adres gösteriyor olması, aslında bu konuda Türkiye'nin nasıl mevzi ve güven kaybettiği, nasıl ilişkileri aşındırdığını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

"İTİRAZ EDECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Özel, kurultay öncesinde kadrolarının belli olup olmayacağı ve CHP'nin belediye başkan adaylarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Parti Meclisi'ne (PM) baktığımızda elbette PM'nin örgütü temsil etmesi gerekiyor. Coğrafi ve mesleki dağılıma önem veriyoruz. PM üye sayısının 100'den oluşmasını, her ilin bir üyeyle temsil edilmesini istiyoruz. 6 Kasım'da kimin genel başkan olacağına delegeler, karar verir. Kazanılmış hava yaratılması, delegelere saygısızlık. Güçlü genel sekreterlik istiyoruz. Merkez yönetim kuruluna baktığınızda, bir gölge kabine göreceksiniz. Bizim muhalefet alanında boş bıraktığımız bir alan görmeyeceksiniz. Her alanın karşısında, o alanda yetkin bir çizgide göreceksiniz. Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun adayına itiraz edecek durumda değiliz. Belediye başkanlarının hangi yöntemle belirleneceği PM'nin yetkisinde, temel kriter olarak da vatandaş memnuniyetidir. Anket, sahadan gelen raporlar, örgütün değerlendirmeleri temel hareketimiz olacak" yanıtını verdi.

"TÜM İTTİFAK OLANAKLARINI ZORLAMAYA HAZIRIZ"

İYİ Parti ile tekrar ittifak yapma ihtimali ve Meral Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine ilişkin konuşan Özel, "CHP'nin ittifak kapasitesinde bir aşınma olduğunu kabul etmemiz lazım. İttifak potansiyelimizde iki taraflı bir gerileme var. Yeni genel başkan ve yönetim seçimi, ittifak için yeni bir alan açar, yeniden bir müzakere imkanı yaratır. Bu alanı sonuna kadar zorlayacağız. Toplumsal ittifakın yeniden bir güven kazanımıyla olacağını biliyoruz. Bir değişimin heyecan yaratacağını düşünüyoruz. Bir lider ve kadro değişimi olursa, CHP istediği heyecanı yeniden yaşayacak. Tarih boyunca değişimler heyecan yaratmıştır, ittifaksız kazanabilme olanağı, anca değişimle mümkündür. 6 Kasım'dan sonra tüm ittifak olanaklarını zorlamaya hazırız. İttifak olmayan yerlerde çok iddialı kampanya yürütmeye hazırız" diye konuştu.

'ÇOĞUNLUK DEĞİŞİMDEN YANA"

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için milletvekillerinden 91 imza toplandığı iddiası ile milletvekillerinin imza ile parti geleneklerini WhatsApp üzerinden tartışmasının kamuoyuna yansıması ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Milletvekili grubumuzdan imza toplanması geleneklerimizde var. Genel Kurul'da imza toplanması yok. Bir iç rekabetin Genel Kurul salonuna taşınması kadar hepimizi rahatsız edecek bir durum olamaz. Hangimize sorsalar, 'Genel Başkan aday olsun' deriz. Şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor; 'Sahada, illerde kötü.' CHP milletvekili grubunda yüzde 55'e 45; biz öndeyiz, çoğunluk değişimden yana. İnanın bunu Meclis'teki kavaslara sorsanız, biliyor. Bugüne kadar kesinlikle grubu, bu işin dışında tutuyoruz. Bu grup 6 Kasım'da birlikte olmalı. 'Genel başkan kızdı, üzüldü' diyorlar. Ben de olsam üzülürüm. Bu genel başkana da iyilik değildir. Genel başkanın ekibinde bir kurmay aklı kalmadığını görüyoruz. Bir rakam vermeyeceğim, tahminlerin üzerinde çok bir destek alacağız, kurultayı kazanacağız. Kaybedenin olmadığı, dostluk ve barış ortamında bir kurultay geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız."

"BAŞKA HESAP İÇİNDE OLANLAR VAR"

Genel başkan seçiminin boş oylar kullanılarak 3'üncü tura bıraktırılacağı, bu sayede Kılıçdaroğlu'nun yıpratılarak adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Özel, "Bunu duyuyoruz ve tahmin edersiniz, herhalde bunu biz söylüyor olamayız. Demek ki genel merkez tarafından söylüyorlar. Şimdi bu iddiayı ikiye ayırıp, irdelemek lazım. Bizim seçimi kazanacak oyumuz varsa, örneğin 1400 delegenin oy kullandığını düşünelim. Çok basit bir hesapla. 1368'de 701 oy alıyorsak, neden seçimi kazanmak yerine 150 boş oy attırıp, seçimi 3'üncü tura bırakalım? Seçimi alırız değil mi? Peki, 701 oy almıyorsak, 701 oyu alacak güç genel merkezde olduğu halde oradan birileri ne için 150 tane boşa yaptırıyor? Demek ki genel merkezde başka hesap içinde olan başkaları var. Genel başkanın bu haberin kaynağını derhal bulmasını öneririm. Bu fikrin sahibiyle Genel başkanın derhal yollarını ayırmasını öneriyorum" dedi.