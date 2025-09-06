Özgür Özel'den '15 Eylül' açıklaması: 'Genel başkanlığa kayyum atanırsa 6 gün durur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının parti gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel, 15 Eylül'de görülecek "kurultay iptali" davasının olası sonuçları ve "kayyum" ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığı'na bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer."

21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultaya işaret eden Özel, "Delegelerin salt çoğunluğu imza toplarsa, genel başkan istemese de kurultay yapılır. Delegelerimiz bu yolla kurultay kararı aldı. 15 Eylül'de kayyum atansa dahi, 21 Eylül'de kurultay yapılacak" dedi.

"DELEGE İRADESİNİ BİR KEZ DAHA YENİLEYECEK"

"Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ve geriye kalan işte binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları genel merkeze ulaştı ve biz de dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından sonra bir başvuru yaptık. Bu geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemelerin aldığı kararlarla da uyumlu. Ne sonuç doğuracak? Bir kez hani ya İstanbul kongresi sonucu etki etti. Onlar yok doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında genel başkana, genel başkan istemese de partiyi yöneten, parti meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor ya, bu yol açık."

Özel, YSK'nin dün il ve ilçe kongreleriyle ilgili verdiği kararı da hatırlatarak "Dün YSK'nın verdiği hepimizin beklediği doğru bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri yapılacak. Yani doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak. O tamamlandığında bütün bu tartışmaların geride ve konusuz kaldığı bir süreç tamamen o sürece ulaşılmış olacak" ifadelerini kullandı.