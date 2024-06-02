Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketinde: Rize'de 'Çay Mitingi' başladı!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:31

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Çay Mitingi’ne katıldı.

"NORMALLEŞME MUHALEFETİN DOZUNU DÜŞÜRMEK DEĞİLDİR"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız, onu anlatacağız, müzakereler yapacağız. Eğer sonuç alamazsak, sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız ve duyuracağız. Bazıları siyasetteki normalleşmeden rahatsız olabilir ve eski kavgalı, tartışmalı günleri geri getirmek isteyebilir.

Ancak ben şunu söylüyorum; normalleşme, muhalefetin dozunu düşürmek değil, vatandaşın sorunlarını göz ardı etmek değil, haksızlıklara sessiz kalmak hiç değil. Normalleşme, müzakere ve mücadeleyi içerir, sorunları görmeyi, yapıcı muhalefet yapmayı, gerektiğinde meydanları doldurmayı, eylem yapmayı ve sesimizi gür bir şekilde çıkarmayı gerektirir.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden sesleniyorum. Hakaret etmenin, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var. Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Parti'li, MHP'li, CHP'li İYİ Parti'li her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya geldim.

CHP olarak bugün burada bulunmamızın ana sebebi, 31 Mart'ta hep birlikte elde ettiğimiz büyük başarının, Türkiye İttifakı'nın üzerimize yüklediği ağır sorumluluktur. Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla burada olduğumu belirtmek isterim. Karşımda sadece CHP'li yüzler değil, tüm görüşlerden Rizeliler var. Doğu Karadenizliler burada. Burada Rize İttifakı'nı, Çay İttifakı'nı görebiliyoruz. Bu topluluk, bölgesel ve ulusal birlikteliğimizin bir göstergesi olarak önem taşıyor.

AKP iktidarı boyunca Hollanda büyüklüğünde tarım alanı kaybedildi. Eğer bir ülkede çiftçilerin yaş ortalaması 58 olmuşsa, dört gençten üçü çiftçiliği bırakmayı planlıyorsa asıl beka sorunu budur. Bu yüzden köylünün, çiftçinin ve tarımda çalışanların haklarını savunurken, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hiç unutmuyoruz ve bu vizyonla hareket ediyoruz.

Bir buçuk milyon insan, 250 bin aile çay tarımıyla geçiniyor. Çayın fiyatını sosyal medya üzerinden açıklamanızı anlamıyoruz. Gelin, Rize'ye üreticinin yüzüne bakarak fiyat açıklayın. 17 lira gibi bir fiyatı utanarak tweet atıyorlar. 17 lira ile geçinmek mümkün mü? Bu fiyatı kabul etmiyoruz. 17 lira, çay üreticisine "İflas et, sen aradan çekil, biz zenginlerle devam edeceğiz" demek anlamına geliyor.

Hem mevsimlik işçilere kadro verilmeli, hem de çay üreticileri için üretici sendikasına izin verilmelidir.

Bir önemli şikayeti de bugün duydum. Rize'de birçok fabrikanın bacasında filtre olmadığı söylendi ve fotoğraflar gösterdiler. Buradan ilgili bakanlığa sesleniyorum, o fabrikalara filtreler takılacak ve Rizeli'nin üzerine kurum yağmayacak."

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