Özgür Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın itibarıyla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programının hızlanacağını belirterek, “Genel Başkanımızın aday ilan edilmesinin ardından kamuoyu nezdinde giderek artan ivmesinin seçim gününe kadar devam etmesini ve seçimlerin ilk turda sonlanmasını sağlayacak bir oy oranına yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00
Özgür Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız
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CHP'li Özel, partisinin yarından itibaren hızlanacak seçim programına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Türkiye’nin, tarihinin en önemli seçimlerinden birine Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gittiğini belirten Özel, “Maalesef seçime depremlerin yaralarını tam olarak saramadan giriyoruz. Bu sebeple genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası bayram öncesinde ve ramazan ayında düşük tempoyla seyretti. Pazartesi gününden itibaren genel başkanımız, her gün iki ayrı ilde olacak ve bu illerde vatandaşlarla bir araya geleceği çeşitli etkinliklere katılacak” dedi.

Hızlanacak çalışmaların oy oranlarına yansımasını beklediklerini de söyleyen Özel, “Genel başkanımızın, Millet İttifakı’nca aday olarak ilan edilmesinin ardından kamuoyu nezdinde giderek artan ivmesinin seçim gününe kadar devam etmesini ve seçimlerin ilk turda sonlanmasını sağlayacak bir oy oranına yükselmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı. 


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