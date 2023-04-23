Özgür Özel: İlk turda kazanacak ivmeyi sağlayacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yarın itibarıyla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programının hızlanacağını belirterek, “Genel Başkanımızın aday ilan edilmesinin ardından kamuoyu nezdinde giderek artan ivmesinin seçim gününe kadar devam etmesini ve seçimlerin ilk turda sonlanmasını sağlayacak bir oy oranına yükselmesini bekliyoruz” dedi.
CHP'li Özel, partisinin yarından itibaren hızlanacak seçim programına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.
Türkiye’nin, tarihinin en önemli seçimlerinden birine Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gittiğini belirten Özel, “Maalesef seçime depremlerin yaralarını tam olarak saramadan giriyoruz. Bu sebeple genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası bayram öncesinde ve ramazan ayında düşük tempoyla seyretti. Pazartesi gününden itibaren genel başkanımız, her gün iki ayrı ilde olacak ve bu illerde vatandaşlarla bir araya geleceği çeşitli etkinliklere katılacak” dedi.
Hızlanacak çalışmaların
oy oranlarına yansımasını
beklediklerini de
söyleyen Özel, “Genel
başkanımızın, Millet
İttifakı’nca aday
olarak ilan edilmesinin
ardından kamuoyu
nezdinde giderek
artan ivmesinin
seçim gününe kadar devam
etmesini ve seçimlerin
ilk turda sonlanmasını
sağlayacak bir oy oranına
yükselmesini bekliyoruz”
değerlendirmesini yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Bunu yapmak şart!
- Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!