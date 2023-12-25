Özgür Özel: Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:53

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü’yü ölüm yıl dönümü vesilesiyle anmak için gittiği Anıtkabir’de açıklamalarda bulundu.

Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde kendisine yönelik provokasyonun ardından “Bir tanesi Manisa’da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt veren Özel şu ifadeleri kullandı:

“BU KADAR KALPSİZLİK OLUR MU?”

“‘Oraya birisi gövde gösterisi yapmaya gitmiş’ lafını utanarak ve ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi ya? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin; bir elini şehidin tabutunun üzerine koyup bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandır gövde gösterisi olmuş?

Sonrasında ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi? Burada buna kim karar versin? Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor?”