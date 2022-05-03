Özgür Özel'den, AKP'li Turan'a 'dangalaklar' yanıtı
CHP'li Özel, AKP'li Turan'ın "2023, Çanakkale köprüsünü yapanlar ile oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Özel, Turan'ın ifadeleri için 'bir tükenmişlik bir acizlik göstergesi' sözlerini kullandı.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde sarf ettiği sözlere tepkiler sürüyor.
"DANGALAKLARIN SEÇİMİ..."
2023 seçiminin "Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları" diyenler ile "sen değil buna mahkeme karar verecek" diyenlerin seçimi olacağını öne süren Turan, şöyle konuşmuştu:
"Şunu yapabiliriz. İktidar partisiyiz, kurumlar çalışıyor. Eksik, fazla işlerimiz oluyor. Biz de gelmeyiz, az geliriz, olmayız buralarda diyebiliriz. Ama biz Tayyip Erdoğan'dan teşkilatçılığı böyle görmedik. 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenler ile her alanında büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak. 2023, 'Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları' diyenlerle, 'sen değil buna mahkeme karar verecek' diyenlerin seçimi olacak."
ÖZEL'DEN ÇOK SERT TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefet partilerine 'dangalaklar' diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.
Twitter'dan Turan'ın sözlerini paylaşan Özel şu yorumu yaptı:
"Her anket sonucuyla, sokağa çıktıklarında vatandaştan yükselen her tepkiyle şaşkına döndüler. İyice zıvanadan çıktılar. Siyasi rakiplerine oy verenlere dangalak demek, bir tükenmişlik bir acizlik göstergesidir. Bu seviyesizliğe gerekli cevabı sandıkta milletimiz verecek."
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