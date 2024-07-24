Özgür Özel'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: 'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:28

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'A 'BELEDİYE BORÇLARI' YANITI

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere karşı yeni hamlesine yanıt verdi.

CHP lideri, "Sayın Erdoğan, hangi AKPli belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için belediyeleri bize verdi" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Dediği şu, belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'CHP'li belediyeleri iş yapamaz" gibi göstermek. Bunlar ucuz oyunlar. Erdoğan şunu bilsin; kendi ellerimizle toplarız o çöpleri ama onların oyununa gelmeyiz. Millet gün sayıyor. Seçim yaklaştıkça inatlaşıyor, vatandaş bunları görür. Şimdi mali darbe yapacak, o zaman yeni bir demokrasi tokadı yer."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

KATLİAM YASASI

AKP'nin sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa teklifine dair de konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bunun sınıfsal bir sorun hale gelmesinden son derece tedirginim. Buna birileri duyarsız birileri duyarlı gibi bir durum toplumsal fay hattıdır. Barınak ve sahiplendirme yapacağız, nokta. Bunun çözümü asla cinayet işlemek değil. CHP'li belediyeler cinayet işlemeyecek. Vallahi bir haftalığına belediye anahtarlarını koyarız yanlarına, 'Sen yap' deriz. O yüzden bunun çözümü kısırlaştırma ve bütçe. Yarın bir köpek, bir suçsuz çocuğa saldırdığı takdirde bunun sorumlusu, sorunu çözermiş gibi yapıp çözümü uygulamayandır. Millet 31 Mart'ta gözünü açtı."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Özel'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım. Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum" açıklamaları da soruldu.

Özel şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir."