Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:22

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:22

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık için yarıştığı kurultayda seçimi kazanan Özel oldu.

CHP'nin 8’inci Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e siyasi parti liderlerinden tebrik mesajları geldi. İlk mesaj ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

Babacan mesajında "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. CHP’ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum.



CHP’ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) November 5, 2023

Özel'i tebrik eden ikinci isim ise İYİ Parti lideri Meral Akşener oldu. Akşener, Özel'in seçilmesine ilişkin sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor. Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.