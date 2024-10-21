‘Özgürlük karşıtı ve antidemokratik bir düzenleme’

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:32

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak olan Noterlik Yasası’na ilişkin torba yasa hakkında açıklama yaptı. Bülbül, teklifte yer alan “etki ajanlığı” maddesine tepki gösterdi. Bülbül, “AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, maddenin etki ajanlığı ile ilgisi olmadığını söylese de birkaç söz oyunuyla yapılan değişiklikte benzer teklif önümüze getirilmiştir. Kamuoyunun tepkisini azaltmak, tartışmaları unutturmak amacıyla küçük değişikliklerle Noterlik Kanunu değişiklik teklifi içerisine yerleştirilen madde basın hürriyetini hedef almaktadır. ‘Hukuki belirlilik’ ve ‘suçun kanuniliği’ ilkeleri ihlal ediliyor” dedi.

‘MUĞLAK İFADELERLE CASUSLUK SUÇU UYDURULUYOR’

Daha önce taslakta yer alan “Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan ve yaptıranlar” ifadesinin kaldırılmasından başka bir düzenleme yapılmadığını söyleyen Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Muğlak ifadelerle ‘casusluk’ suçu uydurulmaktadır. Hangi sorunu çözeceği belli olmayan bu kanun ile ne amaçlanmaktadır? Suç teşkil eden fiiller muğlaktır. Toplum, cezasızlık politikalarını, kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve ölümleri, yenidoğan çetesini tartışırken ve sorumluların cezalandırılmasını beklerken AKP iktidarı, ‘Muhalifleri nasıl korkuturuz’ hesabı yapıyor. Sanki casusluk suçu artmış ve toplumun en büyük derdi buymuş gibi yasaların arkasından dolanarak ifade ve basın özgürlüğüne savaş açıyor.”

‘VATANDAŞ DA CEZALANDIRILABİLİR’

İktidarı eleştiren yurttaş ve gazetecilerin ‘casusluktan’ cezalandırılabileceğine işaret eden Bülbül, “Diyelim ki bir şahıs ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledi. Bu fiilin ülke yararı aleyhine ve yabancı devlet çıkarları doğrultusunda işlendiğini iddia etmeyeceğinizin garantisi var mı? Tabii ki yok. Aynı şekilde basın özgürlüğünü katleden Sansür yasası ya da Dezenformasyon adıyla bilinen düzenlemenin bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinin bir garantisi yok” dedi. AKP iktidarının 22 yıldır ‘tüm muhalif sesleri susturmaya çalıştığını’ söyleyen Bülbül, “ Güya ‘yerli ve milli’ olan yandaş medyasını oluşturmuş, basın ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına almıştır. Bir suçun devletin iç ve dış yararlarını zedeleyip zedelemeyeceğine ilişkin ölçüt neye göre belirlenecek? Yabancı devletin çıkarı yahut talimatı doğrultusunda işlenip işlenmediğini kim tespit edecek? Devletin iç ve dış siyasal yararına yönelik aykırı gerçekleştirilen fiiller nedir?” sorularını yöneltti.

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Düzenlemeyi ‘özgürlük karşıtı ve antidemokratik’ olarak niteleyen Bülbül, “Anayasa’nın ilk olarak hukuk devleti ilkesi olmak üzere pek çok maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını kısıtlayarak baskıcı uygulamalara devam edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.