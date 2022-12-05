Pervin Buldan, Erdoğan'ın çağrısını hatırlattı: 'Halkımız bunun gereğini kesinlikle yapmalı'

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:16

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap etti.

Buldan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

''Bütçede sosyal adalet, sosyal devlet, refah ve huzur yoktur. Yoksullar, kadınlar, emekçiler, üreticiler, çiftçiler, esnaflar, çocuklar ve engelliler yoktur. Ancak şunu da iyi bilin ki bu bütçe aynı zamanda talan döneminizin bitiş ve kapanış bütçesidir.

Yasama-Yürütme-Yargı kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdınız, yerine yürütme saklama aklama sistemini kurdunuz. Meclisin denetim yetkisini elinden aldınız, yeni bir vesayet rejimi kurdunuz. Talimatlı bir yargı düzeni yarattınız. Demokratik siyasete ve topluma karşı bir darbe mekanizması kurdunuz. Kolluk güçlerini, siyasetinizin destek gücü haline getirdiniz. Yolsuzlukları merkezden yerele kadar tüm kurumlara yaydınız. Sayıştayın yolsuzluk raporlarını uç uca eklersek buradan sarayınıza yol olur.

Yoksulun sofrasındaki soğanı bile aldınız. Çiftçiyi üreticiyi emekliyi borç batağına sürüklediniz. Bir de durmadan enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorsunuz.

Asgari ücreti HDP'nin teklifi olan 12 bin 500 lira yapalım."

"BU EKONOMİSTİ DİNLEYİN"

Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında halka hitaben yaptığı konuşmaya göndermede bulundu. Erdoğan'ın o dönem "Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme" dediğini hatırlatan Buldan, "Evet büyük ekonomist, 1 kez de olsa doğru söylemiş. Bu ekonomisti bir seferlik de olsa dinlemekte fayda var diyoruz. Halkımız bunun gereğini kesinlikle yapmalıdır. Yapacağına da yürekten inanıyoruz" diye konuştu.