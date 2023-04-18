PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'iktidarla görüşme' itirafı: "En çok AKP ile görüştük"

Yayınlanma: 18.04.2023 - 19:53

Güncelleme: 18.04.2023 - 19:58

Seçimlere bir aydan az bir süre kala başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm ortakları ve iktidar medyası, muhalefeti terör örgütü PKK'yle birlikte gösterme çabasına girdi.

Yapılan anketlerde Erdoğan'ın ve ittifakın oy düzeyini bekledikleri seviyeye çekemeyen iktidar ortakları, muhalefeti hedef almak için meydanlarda ve toplantılarda terör örgütü PKK liderlerinin Millet İttifakı'na destek ilanı yaptığı iddia edilen mesajlarını paylaşmaktan geri durmuyor.

Yandaş medyada da aynı şekilde sık sık terör örgütü liderlerinin konuşmaları paylaşılarak muhalefet hedef gösteriliyor.

İktidarın muhalefeti terör örgütüyle ilişkilendirmek amacıyla kürsülere ve meydanlara, iktidar medyasının ise sık sık sayfalarına ve sosyal medya hesaplarına mesajlarını taşıdığı PKK liderlerinden biri olan Duran Kalkan'dı.

Kalkan son açıklamasında ise bu kez AKP'yle birçok kez görüştüklerini açıkça dile getirdi.

Erdoğan’ın herkesi “PKK ilişkisi üzerinden vurduğunu” belirten Kalkan, terör örgütünün yayın organı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Halbuki PKK ile en çok Tayyip’in ilişkisi oldu, AKP’nin oldu" dedi.

İktidarın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la da görüştüğünü, Kandil’e de birçok kez "elçi" gönderdiğini dile getiren Kalkan, "Bunu Tayyip Erdoğan yönetimi gönderdi. Herkes biliyor. Oslo’daki görüşmelere de Tayyip Erdoğan yönetimi gönderdi. MİT Başkanı gitti, görüşmeler yaptı. Şimdi bazıları da gerçekten PKK ile ilişkili olmak suçmuş gibi bu baskı altında kalıyor. ‘Biz değiliz’ diyorlar. Kendileri yaptılar o kadar. Yavuz hırsız, ev sahibini borçlu çıkarır, haksız çıkarır misali" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA: HERHALDE PKK, AK PARTİ'Yİ İKTİDARDA TUTMAK İSTİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel de, dün Habertürk TV canlı yayınında, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Neden Kandil'den sürekli iktidarın değişmesi yönünde açıklamalar geliyor" şeklinde sorusu üzerine şu ifadelerini kullandı:

"Herhalde Ak Parti'yi iktidarda tutmak istiyorlar. Başka nasıl bir sebebi olabilir? Terör örgütlerinin içinde çeşitli istihbarat unsurları olur. Onlar da devletler tarafından yönlendirilirler. Demek ki belli devletler veya Türkiye derin devleti, AKP ve MHP'nin iktidarı sürsün diye kendi etki ajanlarıyla böyle şeyler yaptırabiliyorlar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunda şaşılacak mesele, dün yerel seçimleri kaybetmemek için Abdullah Öcalan'dan mektup okutanların, Osman Öcalan'a kamera yollayanların, Kandil'e elçi yollayanların bugün gidip 'efendim şunlar bunlar...' Bizi millet destekliyor kardeşim, ittifakın adı Millet İttifakı. Ne yaparsanız yapın iktidara geliyoruz"