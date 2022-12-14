Rasim Ozan Kütahyalı: Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin olarak "Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:46
Rasim Ozan Kütahyalı: Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart
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AKP'ye yakın Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin olarak, "Bütün AK Partililer ayağa kalkmalı ve bu yasağın kaldırılmasını istemeli" yorumunu yaptı. 

Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm AK Parti ve özellikle Tayyip Bey, bu siyasi yasak kararını kınar, istinaf mahkemesi de bu saçma kararı bozarsa ülke normalleşir…Yoksa ya normal bir seçimle altılı masa adayı kim olursa kazanır yada bu kaos sürecinin bizi koyu totaliter bir yere sürükleyeceğinden endişeliyim" ifadesini kullandı. 

Kütahyalı bir diğer paylaşımında da şunları kaydetti:

"ÇOCUKLARIMIN İSİM BABASI TAYYİP BEY’E YALVARIYORUM..."

  • Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart.. 1-Siyasi yasak kararı kalkmalı 2-AK Parti bu siyasi yasak rezaletini kınamalı ve demokrasiye sahip çıkmalı. O zaman bu sis adım adım dağılır ve akıl tutulması ortamı sönümlenir.


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