Rasim Ozan Kütahyalı: Çocuklarımın isim babası Tayyip Bey’e yalvarıyorum; Türkiye’nin geleceği için iki adım atılması şart

14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:46

AKP'ye yakın Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin olarak, "Bütün AK Partililer ayağa kalkmalı ve bu yasağın kaldırılmasını istemeli" yorumunu yaptı.

Kütahyalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm AK Parti ve özellikle Tayyip Bey, bu siyasi yasak kararını kınar, istinaf mahkemesi de bu saçma kararı bozarsa ülke normalleşir…Yoksa ya normal bir seçimle altılı masa adayı kim olursa kazanır yada bu kaos sürecinin bizi koyu totaliter bir yere sürükleyeceğinden endişeliyim" ifadesini kullandı.

Kütahyalı bir diğer paylaşımında da şunları kaydetti:

"ÇOCUKLARIMIN İSİM BABASI TAYYİP BEY’E YALVARIYORUM..."

