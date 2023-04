Rize'de CHP'li kadınlar Aile Destekleri Sigortası'nı anlattı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:35

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:35

CHP Genel Merkezi’nin parti politikaları ve Aile Destekleri Sigortası projesini yurttaşlara tanıtmak amacıyla oluşturduğu 'Saha Çözüm Projesi' kapsamında kurulan 'Rize Saha Çözüm Ekibi' çalışmalarına bugün başladı. CHP’li kadınların oluşturduğu ekibe, Millet İttifakı’nın ortaklarından olan Saadet Partisi’ne üye kadınlar da destek verdi.

CHP Rize İl Başkanı Tahsin Kanbur, ‘Rize Saha Çözüm Ekibi’ çalışmalarına başlamadan önce, Rize merkezde kurulan saha çözüm standında açıklamalarda bulundu.

"AMAÇ KADINLARI, ÇOCUKLARI VE AİLEYİ GÜVEN ÇEMBERİNE ALMAK"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile Destekleri Sigortası için yıllardır mücadele verdiğini belirten Kanbur, şunları söyledi:

"Bu projeyle amaçlanan; kadınları, çocukları ve ailelerimizi güven çemberine almak. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da İl Kadın Kolları çok kıymetli bir çalışma başlattı. Aile Destekleri Sigortası’nı, 'Umudu taşı' kampanyası kapsamında kapı kapı anlattı. Şimdi biz de bu kıymetli projeyi tüm Türkiye’ye yayacağız. ‘Türkiye’de umudu taşı’ kampanyası kapsamında, Rize şehri olarak Aile Destekleri Sigortası’nı anlatmak üzere sahaya çıkıyoruz. Her bir vatandaşımıza Aile Destekleri Sigortası’nı kapı kapı anlatarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bizleri her an mahallerinizde, sokaklarınızda, parklarınızda görebilirsiniz. İktidarımızda bir hak haline gelecek olan Aile Destekleri Sigortası’nı, en çok da ihtiyacı olan kadınlara anlatacağız. Ben inanıyorum ki kadınlar feraha çıkacak, güçlenecek, ailelerimiz rahata erecek, ülkemiz büyüyecek. Umutluyum ve bu umudumu sizlere aşılamak istiyorum. Hep birlikte umudu çoğaltalım, yaşatalım ve Türkiye’de umudu taşıyalım."

Rize Saha Çözüm Ekibi’nin bugün merkez ilçesine bağlı mahallelerde başlayan çalışmalarının daha sonra Çayeli, Ardeşen, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde devam edeceği öğrenildi.