Saadet Partisi Başkanlık Divanı belirlendi

30 Ekim'de gerçekleştirilen Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu başkanlığında Başkanlık Divanı yeniden oluşturuldu.

Başkanlık Divanına getirilen isimler ve görevleri şöyle:

"Genel Başkan Vekili Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Sabri Tekir, Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Seçim İşleri Başkanı Hasan Bitmez, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Yusuf Sunar, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Aydın, Eğitim Başkanı Ersan Bilgin, Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya, Mahalli İdareler Başkanı Yılmaz Bayat, Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Şerafettin Kılıç, Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, Genel Sekreter Mesut Doğan, Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kadın Kolları Başkanı N. Beytiye Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, denetçiler Yaşar Canbay, Yakup Budak ve Tacettin Çetinkaya."





