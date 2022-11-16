Saadet Partisi Başkanlık Divanı belirlendi
Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi'nin ardından Başbakanlık Divanı üyeleri belli oldu.
30 Ekim'de gerçekleştirilen Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu başkanlığında Başkanlık Divanı yeniden oluşturuldu.
Başkanlık Divanına getirilen isimler ve görevleri şöyle:
"Genel Başkan Vekili Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanı Sabri Tekir, Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Seçim İşleri Başkanı Hasan Bitmez, Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Yusuf Sunar, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Fatih Aydın, Eğitim Başkanı Ersan Bilgin, Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya, Mahalli İdareler Başkanı Yılmaz Bayat, Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Şerafettin Kılıç, Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, Genel Sekreter Mesut Doğan, Parti Sözcüsü Birol Aydın, Kadın Kolları Başkanı N. Beytiye Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, denetçiler Yaşar Canbay, Yakup Budak ve Tacettin Çetinkaya."
Video Haberler
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi
- 'Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında'