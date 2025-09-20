Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kilo sorunumuz var, insanların çok daha sağlıklı beslenmesini sağlayacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Çanakkale Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Vali Ömer Toraman ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Bugün 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 59’uncu ilimizde sağlıkla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Türk tarihinin en önemli destanlarından bir tanesinin yazıldığı, Mehmetçiğin yenilmez olduğunu gösterdiği şehrimiz Çanakkale'deyiz. Çanakkale, Türk'ün bu topraklarda her şeye rağmen yaşayacağını gösterdiği, dünyaya bunu ispat ettiği, geçilmez toprakların olduğunu gösterdiği bir kahramanlık destanı olduğu yer. Burada sağlıkla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Çanakkale'miz tıp fakültesiyle, hastanesiyle sağlıkta gerçekten son 20 senede yaklaşık yüzde 100 sağlık hizmetini arttırmış bir ilimiz. Fiziki yapılarda birkaç tane eksiğimiz var. Onlarla ilgili de planlamalar yapıyoruz. Özellikle Bayramiç ve Gelibolu'da hastane planlamalarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah çok kısa zamanda buralara hastane inşaatlarımız başlayacağız" dedi.

"KİLO SORUNUMUZ VAR, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIMIZLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Memişoğlu, "Bunu yanında merkezde yeni bir hastanemiz için bir çalışma yapacağız. Özellikle sağlıklı hayat merkezleri ile aile hekimlikleri ve koruyucu hekimleri ön plana çıkaran bir Çanakkale var. Bugün Çanakkale'de örnek olan bir sağlık hizmeti de var. Artık kiloyu ve boyu ölçüyoruz. Şimdi sigara içme polikliniklerini de mobil hale getirdik. Böylece meydanlara giderek sigara içme alışkanlığı olan insanlarımıza bırakmayla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız. Maalesef Türkiye'de sigara içme oranlarımız yüksek. Bunu düşürmemiz gerekir. Bunun yanında özellikle kilo sorunumuz da var. Bunun da hep beraber üstesinden geleceğiz. Kilo, hareket ve beslenme alışkanlığıyla alakalı bir sorun. Özellikle şekerli yiyeceklerin az tüketilmesi ve içeceklerimizdeki, yiyeceklerimizdeki şeker oranlarıyla ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığımızla çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da yeni bir söylemle artık insanların çok daha sağlıklı beslenmesini sağlayacağız" diye konuştu.