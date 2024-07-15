Sahibi ilk günkü gibi koruyor: 15 Temmuz'da Erdoğan'ın otel odası

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışma ofisi olarak kullandığı oda görüntülendi. Odada o güne dair izlerin hala korunduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 19:53
Sahibi ilk günkü gibi koruyor: 15 Temmuz'da Erdoğan'ın otel odası
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından basılan 5 yıldızlı otel, o gecenin izlerini taşıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

ODALAR KAPATILDI, MÜŞTERİLERE VERİLMEDİ

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

Darbeci askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor.

İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. 


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