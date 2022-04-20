Saray'da iftar: Bahçeli, Erdoğan'a 99 gül hediye etti

20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün akşam iftarda bir araya geldi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kapıda karşıladı. Bahçeli'yi bir önceki yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Özbek Otağı'nda ağırladı.

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esmayıüsna'yı (Allah'ın 99 ismi) temsil eden 99 gül hediye etti. Erdoğan da hediye için Bahçeli’ye teşekkür etti.

Bahçeli'nin hediye ettiği güller, bir MHP'li görevli tarafından "Zat-ı alinize 99 adet gül... Sayın Genel Başkanımızdan... " denilerek Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan da hediyesi üzerine "Oo... Esmayıhüsna" diyerek tebessüm etti.

Bahçeli'nin hediyesi güller daha sonra iftar sofrasının ortasına konuldu.