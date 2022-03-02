'Saraydaki muhtar toplantısının bilet masrafları, CHP’li belediyelerden istendi'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Mart’ta Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılacak olan muhtarların 'yol masraflarının' valiliklerden ve belediyelerden istendiğini açıkladı. Torun, " dedi. Torun, "Muhtarlarımızı ayağınıza çağırın masrafı belediyeler ödesin, yok öyle yağma" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart’ta Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılacak muhtarların yol masraflarının valiliklerden ve belediyelerden istendiğini açıkladı.
Yazılı açıklamasında değerlendirmelerde bulunan Torun, "Her fırsatta belediyelerimize saldıran Erdoğan iktidarı, belediyelerimizden bilet parası istiyor" ifadelerini kullandı.
"YOL PARASINI BELEDİYELERDEN İSTEDİLER"
Torun, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“Erdoğan, 8 Mart’ta Ankara’daki sarayında Türkiye genelindeki kadın muhtarlarımızla bir toplantı düzenleyecek. Aldığımız bilgilere göre, toplantıya katılacak muhtarların Ankara’ya gidiş-dönüş maliyetlerinin karşılanması için valiliklere talimat verilmiş. Bu da yetmiyor, Antalya başta olmak üzere bazı valilikler de bu maliyeti belediyelerimize yüklemeye çalışıyor. Yani Erdoğan’ın kendi siyasi şovuna çevireceği, partimize hakaretler savuracağı toplantının maliyeti belediyelerimize yüklenmek isteniyor. Her fırsatta belediyelerimize saldıran, iftira atan, onları karalamaya çalışan Erdoğan iktidarı, şimdi kalkmış belediyelerimizden bilet parası istiyor."
"PERVASIZLIK, SİYASİ PİŞKİNLİK"
"Maalesef Cumhurbaşkanlığı, bu saray şürekâsının elinde, bilet masraflarını dahi başka kurumlara ödettirecek kadar pervasız hale getirilmiştir" diyen Torun, "Erdoğan’ın parti propagandası yapacağı bir toplantının maliyetini belediyelere yükleme çabası aymazlıktır ve hatta siyasi pişkinliktir" sözlerini kullandı.
"YOK ÖYLE YAĞMA"
Torun, açıklamasına şöyle devam etti:
"Daha iki hafta önce muhtarlar için hazırladığımız kanun teklifini reddedeceksiniz, muhtarlarımızı bir oy kapısı olarak görüp ayağınıza çağıracaksınız, masrafları da belediyelerimizden isteyeceksiniz. Yok öyle yağma. Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 bütçesi yaklaşık 4 milyar lira. 4 milyar lirayı 2 ayda bitirdiniz mi de belediyelerimizden para istiyorsunuz? Her türlü israfa para buluyorsunuz da muhtarların yol masrafını mı karşılayamıyorsunuz?"
MUHTARLARA SESLENDİ
"Muhtarlarımıza da seslenmek isteriz" diyen Torun, "Biz sonuna kadar sizlerin yanındayız, sizlerin sorunlarını çözmeye talibiz. Muhtarlarımızın tüm taleplerini karşılamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ancak sizler için hazırladığımız kanun teklifimizi reddeden iktidarın muhtarlara bakışını da samimiyetsizliğini de vicdanlarınıza havale ediyoruz" sözlerini kullandı.
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