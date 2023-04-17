'Sarıklı Amiral' iş bulmakta zorlanmış

Kamuoyuna “Sarıklı Amiral” olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla Albay F. K’nin yargılandığı davada Tuğamiral Sarı kimlik tespiti sırasında beyanda bulundu. ‘Yerli ve milli projede başarılı olduğu için hedef gösterildiğini söyleyen Sarı, “paylaşımlar nedeniyle iş bulmakta sıkıntı çektiğini” iddia etti. İddialara tepki gösteren F.K.’nin avukatı Taner Gül, “Sarı, gerçeği çarpıtmak için algıyı yönlendirmeye devam ediyor” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
'Sarıklı Amiral' iş bulmakta zorlanmış
Abone Ol google-news

Kamuoyunda “Sarıklı Amiral” olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı’nın MSB sitesinde bulunan bir fotoğrafının yayınlanması kapsamında “emre itaatsizlikte ısrar, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla hakkında dava açılan ve açığa alınan Albay F.K’nin davası başladı.

F.K’nin kimlik tespitinin ardından Mehmet Sarı da 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kimlik tespiti sonrasında beyanda bulundu. Beyanında kendisine ait görüntülerin F.K tarafından hukuksuzca ele geçirilip Yunanistan’da bir sitede yayınlandığını iddia eden Sarı, “Yerli ve milli projelerde başarılı olduğum için hedef alındığımı, bu paylaşımlar yüzünden emeklilik sonrası özel sektörde iş bulmakta sıkıntı yaşadığını” söyledi. 

Beyanı Cumhuriyet’e değerlendiren Albay F.K’nin avukatı Taner Gül, “MSB’de görev alan subay, astsubay, uzman ve devlet memuru 300 binden fazla personelin her zaman girip görebileceği bir fotoğrafı kullanarak F.K. hukuk dışı biçimde hedef yapılıyor” dedi. Gül, “Bunu son beyanında da yerli ve milli kelimelerini kullanarak yapmaktadır” ifadelerini kullandı.    

GÜRDENİZ’İ DE ŞİKÂYET ETTİ

Sarı, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz için de Nisan 2021’de “Hakaret, iftira, inanç hürriyetinin kullanılmasına engelleme” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, savcılık iddiaların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetmişti.


Tuğamiral Mehmet Sarı Sarıklı amiral

İlgili Haberler

Sarıklı Amiralin fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla yargılanan albay isyan etti

Sarıklı Amiralin fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla yargılanan albay isyan etti
Sahi ne oldu sarıklı amirale

Sahi ne oldu sarıklı amirale
CHP’li Murat Bakan'dan 'YAŞ' öncesi ‘Sarıklı Amiral’ soruşturması tepkisi

CHP’li Murat Bakan'dan 'YAŞ' öncesi ‘Sarıklı Amiral’ soruşturması tepkisi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler