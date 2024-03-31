Sarıyer 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sarıyer'de seçimi kim kazandı? Sarıyer Belediye başkanı kim oldu?
Sarıyer seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Sarıyer'de hangi aday ne kadar oy aldı? Sarıyer Belediye başkanı kim oldu?
Sarıyer yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Hüseyin Coşkun
CHP
Mustafa Oktay Aksu
İYİ Parti
İbrahim Temur
Yeniden Refah
İsmet Temel
Zafer Partisi
Seyhan Kaya
Saadet
Ahmet Gözcü
Memleket
Can Özel
TİP
Dilek Kırcaoğlu
Büyük Birlik
Zübeyir Selman Işık
HÜDA PAR
Osman Güler
DEVA Partisi
Ramazan Erdoğan
SARIYER'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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