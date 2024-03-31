Sarıyer 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sarıyer'de seçimi kim kazandı? Sarıyer Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:23

Sarıyer yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Hüseyin Coşkun

CHP

Mustafa Oktay Aksu

İYİ Parti

İbrahim Temur

Yeniden Refah

İsmet Temel

Zafer Partisi

Seyhan Kaya

Saadet

Ahmet Gözcü

Memleket

Can Özel

TİP

Dilek Kırcaoğlu

Büyük Birlik

Zübeyir Selman Işık

HÜDA PAR

Osman Güler

DEVA Partisi

Ramazan Erdoğan

SARIYER'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.