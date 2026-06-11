Seçim 12 Haziran'da: Buca Belediyesi'nde AKP'nin adayı belli oldu

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili seçimi 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.
Buca Belediye Meclisi’nde CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın (AKP, MHP ve BBP) ise 18 üyesi bulunuyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan meclis üyelerinden Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Genç'in ise hakkında yakalama kararı bulunuyor.
AKP'NİN ADAYI BELLİ OLDU
AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Belediye Başkanvekili için meclis üyesi Veli Balyemez'i aday göstereceklerini açıkladı.
CHP'nin adayının ise önümüzdeki saatlerde belirlenmesi bekleniyor.