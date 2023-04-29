Seçim öncesi yurttaşların kimlik bilgileri çalındı iddiası: Terör örgütleri bile ulaşabilir

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Yurttaşların devlet hizmetlerine erişim sağladığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) platformunun internet korsanları tarafından ele geçirildiğini gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ortaya çıkardı. Mollaveisoğlu iddialara ilişkin yurttaşların TC kimlik numaraları, aile dökümleri, ev adreslerinin ve telefon numaraları gibi özel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini söyledi.

Mollaveisoğlu, hükümetin iddiaları yalanladığını belirterek “Ancak olay doğru. İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor. Büyük bir skandal bu, özel bilgilerin ifşası. Devletin koruması altındaki kişisel güvenlik duvarları yıkıldı. Bir ihbar olarak aktarıyorum. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘BAKANLIK ADIM ATMADI’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, iddialarla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Yurttaşların kimlik bilgilerinin çalındığı iddialarının daha önce de gündeme geldiğini anımsatan Bakan, “Daha önce bu konuyla ilgili soru önergesi verdik. Vatandaşların en mahrem bilgilerini içeren bilgilere VPN üzerinden girilen bir siteden ulaşabiliyordunuz. Bakanlık benimle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ve dezenformasyon yarattığımı söyledi. Bakanlık adım atmadığı için bugünkü iddialar tekrarlandı. Bugün vatandaşın bilgilerine dünyanın herhangi bir yerindeki ülkenin istihbaratı, terör örgütleri rahatlıkla ulaşabilmekte. Bu konuyla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu ulusal güvenliği tehdit eden bir durumdur” dedi.





(Murat Bakan)



Yurttaşların bilgilerinin paylaşıldığı sitelerde Türkiye’de sadece istihbaratın ulaşabileceği bilgilerin bulunduğuna dikkat çeken Bakan, “Soy ağacı, sağlık, olunan aşı, pasaport bilgileri, fotoğraflar, cep telefon numaraları var. Ayrıca HTS kayıtlarının yani telefon görüşme kayıtlarının ve konumlarının dahi satıldığı iddia ediliyor. Bu Türkiye açısından olağanüstü bir güvenlik riski. Ancak Türkiye’de bunu giderebilecek bir irade yok. Öyle bir içişleri bakanı yok. İçişleri bakanı kendini kurtarma derdinde. Kendi açığını da ortaya çıkan FETÖ’cü olmakla suçluyor” diye konuştu.

‘DEVLET ÖZEN GÖSTERMELİ’

Avukat Damlanur Gönüldaş ise kişisel verilerin korunması hakkının anayasal bir hak olduğunu belirterek “MERNİS, çok sayıda kişisel veri barındırdığından olası kişisel veri ihlallerinin önüne geçilebilmesi adına teknik ve idari tedbirlerin de üst düzeyde olmasını beklemek vatandaşların en tabii hakkıdır. En çok da devletin kendi vatandaşlarının kişisel verilerinin mahremiyetine ve güvenliğine azami özeni göstermesi gerekmektedir. Ayrıca böyle ihlal durumlarında Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nu (KVKK) veri sorumlusuna ihlal hakkında ilgili kişilere bildirim yükümlülüğü de getirmiştir” dedi.

E-DEVLET’TEKİ HIRSIZLIK YALANLANMIŞTI

Geçen aylarda 61 milyon vatandaşın e-Devlet verisi çalındığı ve satışa çıkarıldığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamada verilerin çalındığı iddiaları yalanlanarak “Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır” ifadeleri kullanılmıştı.