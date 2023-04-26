İşte TÜGVA ifşaları

26 Nisan 2023 Çarşamba

"İzlediği politikalarla adeta FETÖ ve PKK’nin avukatlığına soyunan CHP’ye; sosyal medya kullanıcıları yaklaşan seçimler için aday önerilerinde bulundu.”

Türkiye 2019 yerel seçimlerine hazırlanıyordu. Tam da o süreçte AKP medyası bu cümleyle bir fotoğraf galerisi paylaştı. Sahi, kimdi o sosyal medya kullanıcıları ve perde arkasında nasıl bir organizasyon vardı?

Hatırlayalım; bundan yaklaşık 2 yıl önceydi...

Metin Cihan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, devletin birçok kurumundaki kadrolaşmada TÜGVA’nın (Türkiye Gençlik Vakfı) payını ortaya koydu. Ramazan Aydoğdu adlı TÜGVA’nın eski yöneticisi de bu belgeleri sızdırmaktan tutuklandı.

Ülke gündeminden unuttuk, sonra ne oldu?

Ramazan Aydoğdu, 2015-2018 yılları arasında TÜGVA’da çok kritik koltuklarda oturan bir isimdi. TÜGVA Genel Merkezi’nde teşkilat koordinatör yardımcısı ve bölge sorumlusu olarak görev yaptı. TÜGVA sızıntılarından sorumlu olduğu iddiasıyla 6 ay tutuklu kaldı ve geçen yıl tahliye oldu.

Ancak dava devam ediyordu...

Kısa süre önce 205 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Aydoğdu da bilirkişi raporuna yanıt verdiği 63 sayfalık bir savunmayı 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu.

İşte Ramazan Aydoğdu, 17 Nisan 2023 tarihli o savunmasında, eski yöneticisi olduğu TÜGVA’ya dair çok çarpıcı ifşalarda bulundu.

O ifşalardan biri de dönemin TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile yaptığı WhatsApp yazışmalarıydı.

Tarih: 23 Kasım 2018.

TÜGVA Başkanı Eminoğlu, kurumun yöneticisi Aydoğdu’ya 12 fotoğraf yönlendirdi. Fotoğraflarda terör örgütü PKK’nin yöneticileri Abdullah Öcalan’dan Cemil Bayık’a, FETÖ yöneticileri Fethullah Gülen’den Adil Öksüz’e kadar birçok isim “CHP’ye Aday Önerim” başlığıyla yer alıyordu.

Binlerce sahte hesabı kontrol ediyorlar

Sonrasını Aydoğdu’dan dinleyelim:

“Bu yazışmalar o dönem TÜGVA genel başkanı olan Enes Eminoğlu ile aramızda geçmektedir. Birinci yazışmada, Enes Eminoğlu’nun farklı bir kullanıcıdan almış olduğu görsellerinde bölücü terör örgütlerinin resimleri olan bazı fotoğrafları şahsıma gönderdiği, yine bir başka kullanıcıdan aldığı net şekilde görülen ‘#CHPyeAdayÖnerim’ tag çalışmasının kimliğini ve ‘21’de aynı anda girelim inş’ cümlesini şahsımla paylaştığı net şekilde görülmektedir. İkinci yazışma ekranında, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu şahsımla bir WhatsApp ekran fotosu olduğu tahmin edilen bir resim paylaştı ve hemen altına ‘Yunus Becit paylaşın demiş il grubuna’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine benim kendisine ‘Kurumsaldan mı abi’ dediğim, buna cevaben Enes Eminoğlu’nun ‘Şahsidendir’ diyerek cevap vermesi üzerine, benim ‘Abi bu sıkıntı olmaz mı’ diyerek tepki gösterdiğim net şekilde okunmaktadır.”

Özetle...

TÜGVA, yerel seçimler öncesi CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren bir troll çalışmasında aktif görev alıyordu. Bunu da devlet bankalarının reklam işlerini yapan ajans sahibi ve TÜGVA yöneticisi olan Yunus Becit organize ediyordu. Özel olarak hazırlanan görseller, TÜGVA çalışanlarının sosyal medyadaki sahte hesapları üzerinden yayılıyordu. TÜGVA’nın sadece İstanbul’daki teşkilatının 4 bin sahte hesabı kontrol ettiği iddiasını düşünürsek nasıl büyük bir etki alanı yaratıldığı anlaşılabilir.

İşte AKP medyasının, “sosyal medya kullanıcıları yaklaşan seçimler için CHP’ye aday önerilerinde bulundu” diyerek verdiği haberin arkasında böyle bir ağ vardı.

Ramazan Aydoğdu’nun TÜGVA ifşaları sadece bu kadar mı?

Elbette değil.

TÜGVA yöneticilerinin aldığı ihaleler, kurum çalışanlarının karıştığı taciz dosyaları ve daha fazlası...

Bir sonraki Arka Bahçe’de okuyacaksınız.