Seçime 7 gün kaldı: 150 bin gönüllü aranıyor

2014 yılından bu yana 8 seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde gönüllüleriyle sahada olacak.

Sena Tufan
Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00
Seçime 7 gün kaldı: 150 bin gönüllü aranıyor
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Seçimlere kısıtlı süre kala Cumhuriyet’e konuşan Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, “13 Mayıs akşamına kadar toplamda 200 bin kişiye eğitim vermiş olmayı hedefliyoruz” dedi. 

50 BİN BAŞVURU 

50 bin gönüllü başvurusu aldıklarını ve her geçen gün bu sayının arttığını ifade eden Orkun, şunları kaydetti:

Şu an hâlâ pek çok bölgede önemli derecede gönüllü ihtiyacımız bulunuyor. Seçim günü mümkün olduğunca fazla sandıkta yer alabilmek, şeffaf, adil ve barışçıl bir seçimi güvence altına alabilmek adına herkesi Oy ve Ötesi gönüllüsü olmaya davet ediyoruz.”

DEPREMZEDEYE BİLET

Başka kentte bulunan depremzedelerin, memleketlerinde oy vermesi için AskıdaBilet platformu kuruldu. “www.askidabilet.com” adresi üzerinden seçmen kaydını belgeleyen yurttaşlara ücretsiz bilet sağlanıyor. Şu ana kadar 4 bin kişi başvuru yaptı.


Oy ve Ötesi Derneği Ertim Orkun 14 Mayıs depremzede sandık sandık güvenliği

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