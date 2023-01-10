Selahattin Demirtaş'tan sert tepki: 'Halkı ahmak sanıyorlar'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:49

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:49

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasına sosyal medyadan devam ediyor.

Sosyal medya hesabından iktidara tepki gösteren Demirtaş yeni bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evimizi barkımızı, ülkeyi yağmalayanlar, milyonlarca insanı açlığa sürükleyenler çıkmış "Yaptım ama niye yaptım, hele bir sor bakalım" diyorlar.

Halkı ahmak sanıyorlar galiba, hangi yüzle oy isteyebiliyorlar? Size hakaret değil mi bu Allah aşkına?"