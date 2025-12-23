Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinan Ateş davasında önemli gelişme: Yargıtay Başsavcılığı kararların onanmasını istedi

Sinan Ateş davasında önemli gelişme: Yargıtay Başsavcılığı kararların onanmasını istedi

23.12.2025 13:09:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sinan Ateş davasında önemli gelişme: Yargıtay Başsavcılığı kararların onanmasını istedi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, davada verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını talep etti.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’i tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar Eray Özyağcı, Suat Kurt ve Vedat Balkaya ile azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Doğukan Çep ile Tolgahan Demirbaş hakkındaki hükümlerin hukuka uygun olduğu tebliğnamede belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel ve Murat Can Çolak hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan verilen hapis cezalarının da yerinde olduğunu değerlendirdi ve bu hükümlerin esastan reddi ile onanmasını istedi. Tamamlanan tebliğnamede, bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarına yönelik temyiz itirazlarının da değerlendirildiği belirtilirken, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı aktarıldı. Bu çerçevede, beraat hükümlerinin de onanması talep edildi.

Başsavcılık, sanık müdafileri ile katılan vekillerinin ileri sürdüğü delil değerlendirmesi, suç vasfı, eksik inceleme ve usule aykırılık iddialarını yerinde görmedi ve yerel mahkeme kararlarının dosya kapsamına, delillere ve hukuka uygun olduğunu ifade etti.

Mahkûmiyet kararının ardından avukatlar dosyaya itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemesini tamamladı. Tebliğnamede itirazların esastan reddi ile hükümlerin onanması talep edildi.

Davayla ilgili son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

İlgili Konular: #Ülkü Ocakları #Sinan Ateş

İlgili Haberler

Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarının Mahkeme Başkanı’na ödül gibi atama
Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarının Mahkeme Başkanı’na ödül gibi atama Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davalarının hakimi Mehmet Güven, tartışmaların gölgesinde Ankara İstinaf Savcılığı’na atandı. Davalarda tarafsızlığına yönelik yoğun eleştiriler alan Güven’in, polislerle WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu, kollukla delil toplama sürecine dahil olduğu ve sanıkla arasında geçen 'Efendim bir tanem' diyaloğuyla gündeme geldiği süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Sinan Ateş davasının bilirkişi raporunu haberleştirmişti: T24 muhabirine hapis cezası!
Sinan Ateş davasının bilirkişi raporunu haberleştirmişti: T24 muhabirine hapis cezası! Gazeteci Asuman Aranca 'Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş' başlıklı haberi nedeniyle 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla yargılandığı davadan 10 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
'Sinan Ateş' ayrıntısı dikkat çekti... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Serdar Öktem cinayeti' hamlesi: Müfettiş görevlendirildi
'Sinan Ateş' ayrıntısı dikkat çekti... İçişleri Bakanlığı'ndan 'Serdar Öktem cinayeti' hamlesi: Müfettiş görevlendirildi İçişleri Bakanlığı, avukat Serdar Öktem cinayetinin araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Öktem’e yönelik silahlı saldırıyı inceleyecek olan müfettişlerin, daha önce Sinan Ateş olayını araştıran müfettişler olması dikkat çekti.