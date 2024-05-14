Sinan Ateş'in öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı: İşte saniye saniye saldırı anları!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:01

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:07

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde cuma namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e saldırı anının görüntüleri X platformundan paylaşıldı.

Doç. Dr. Sinan Ateş, cuma namazından çıkarken yanında Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik de yer alıyor.

Görüntülerde Ateş vurulduktan sonra yere düşünce yanında bulunan isimler Ateş’in belindeki silahı alarak kaçan tetikçi Eray Özyağcı'ya karşılık vermeye çalışıyor.

Saldırıya ait görüntüleri iktidara yakınlığıyla bilinen ve kendisini gazeteci olarak tanıtan Emre Erciş X hesabından paylaştı.