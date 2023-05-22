Son dakika... Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekleyecek

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:06

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:05

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusuydu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 22 Mayıs saat 17.00’yi işaret ederek ikinci turda alacağı tutuma dair açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatlerin 17.00'yi göstermesinin ardından Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİMİZİ BEYAN EDİYORUM"

Oğan konuşmasında, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

Sinan Oğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Öncelikle Türk milletinin her bir ferdine seçimlerde göstermiş oldukları makul tavır, yüksek katılım ve bize olan teveccühleri için teşekkür ederim. Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ederiyorum.

* Cümlelerimiz için tehditler aldık. Saldırılara uğradık. Sosyal medya lincine uğradık. Sesimizi TV'lerden, gazetelerden duyuramadık. Sosyal medya açılan tek kapımız oldu. Gönüllülerimiz koştu yardımımıza. Yılmadık, yıkılmadık. Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık. Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

"PLANA SADIK KALDIK"

* Biz bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz. Normal şartlarda almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 yüzde 16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulmaktayım. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür.

* Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık.

* İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık. Bizi saymaya gerek görmeyenlerin başladığımız hareketi saymaya başladığını gördük. Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Temel konulardan biri sığınmacılar ve kaçaklar konusudur. İkincisi Türkiye'deki deprem gerçeğidir. Bir an önce kolları sıvamamız gerektedir. Üçüncüsü iç ve dış dinamiklerin sebep olduğu ekonomik sorunlardır. Dördüncü temel konu ise, terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir.

"BOZULAN NEZAKETİ GERİ GETİRME ÜZERİNE KAMPANYA YÜRÜTMEK HEDEFİMİZ"

* Türk siyasetinde bozulan nezaketi geri getirme üzerine kampanya yürütmek hedefimizdir. Seçim kampanyası boyunca benimsediğimiz tavır ile olumlu bir hava yarattığımız kanısındayız. Cumhuriyet'le hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Başta Mavi Vatan tezimiz olmak üzere dış politika hamlelerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Ekonomimizdeki faiz odaklı yürütülen politikalar yeniden gözden geçirilmelidir.

* Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceği dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevsinde neticelemiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.

ERDOĞAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

* 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile bütün konuşma ve görüşmelerimiz karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir.

* Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan aldığımız kararın yüce Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum, selam ve saygılarımla selamlıyorum.

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta oy sayımının devam ettiği sırada ikinci tura ilişkin kesin konuşmuş, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Milletimizi tebrik ediyorum. Bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek noktaya geldik. Bunu başarı görüyorum. Daha yüksek oy bekliyordum" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VE YILDIRIM'DAN OĞAN'A TELEFON

14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu, Oğan'ı telefonla arayarak aldığı oy oranı için tebrik etmişti.

Daha sonra söz konusu görüşmenin detaylarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "O görüşme gayet olumlu bir görüşmeydi. Sayın genel başkanımız (Oğan'ı) tebrik etti" diye konuşmuştu.

Öte yandan aynı akşam AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Oğan'a 'tebrik' telefonu açmıştı.

OĞAN-DAVUTOĞLU GÖRÜŞMESİ

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de görüştüğü iddia edilmişti. Ankara'daki görüşmede ikinci tur tavrının ele alındığı aktarılmıştı.

Oğan'ın eski çalışma arkadaşlarından bir kişinin de bulunduğu toplantının, ikinci tur öncesinde bir hazırlık görüşmesi olarak da değerlendirilebileceği öne sürülmüştü.

KILIÇDAROĞLU-ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna az bir zaman kala; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da bir araya gelmişti. İki isim Zafer Partisi Genel Merkezi'nde toplanmış, Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılamıştı.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu "Güzel ve verimli bir toplantıydı" derken, Özdağ da "Kısa zaman içinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

OĞAN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Aynı gün akşam saatlerinde Sinan Oğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

İkili, yaklaşık 1 saat görüşmüştü. Görüşmenin başladığı sıralarda AA, Erdoğan'ın ABD basınına verdiği mülakatta söylediği, "Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" ifadelerini servis etmişti.

VECDET ÖZ: ATA İTTİFAKI DAĞILMIŞTIR

Son olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ATA İttifakı'nın sona erdiğini duyurmuştu.

Halk TV'de konuşan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek planımızda yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZDAĞ: BİZ KARARIMIZI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ

Dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın bugün 'ikinci tur' kararını açıklaması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir açıklama gelmişti.

Özdağ, “Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi ATA İttifakı dağılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.