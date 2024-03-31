Şişli 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Şişli'de seçimi kim kazandı? Şişli Belediye başkanı kim oldu?
Şişli seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Şişli'de hangi aday ne kadar oy aldı? Şişli Belediye başkanı kim oldu?
Şişli yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Gökhan Yüksel
CHP
Resul Emrah Şahan
İYİ Parti
Ahmet Ünal
Yeniden Refah
Gülşen Kılınçer
Zafer Partisi
Mert Karacula
Saadet
Fatih Yılmaz
Memleket
Mehmet Göğerçin
TİP
Mehmet Tolga Bektaş
HÜDA PAR
Sercan Kayacan
DEVA Partisi
Muhammed Benan Şenbayram
Gelecek Partisi
Murat Yıldız
ŞİŞLİ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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