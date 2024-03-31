Şişli 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Şişli'de seçimi kim kazandı? Şişli Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:22

Şişli yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Gökhan Yüksel

CHP

Resul Emrah Şahan

İYİ Parti

Ahmet Ünal

Yeniden Refah

Gülşen Kılınçer

Zafer Partisi

Mert Karacula

Saadet

Fatih Yılmaz

Memleket

Mehmet Göğerçin

TİP

Mehmet Tolga Bektaş

HÜDA PAR

Sercan Kayacan

DEVA Partisi

Muhammed Benan Şenbayram

Gelecek Partisi

Murat Yıldız

ŞİŞLİ'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.