Siyaset bilimciler ve araştırmacılar İnce'nin çekilmesini yorumladı: 'Seçim ilk turda bitebilir'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin seçimin kaderini nasıl etkileyeceği de tartışma konusu oldu. Siyaset bilimciler ve araştırmacılar İnce’nin adaylıktan çekilmesinin seçimin birinci turda bitme ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Siyaset Bilimci Can Kakışım: Muharrem İnce’nin oyları son bir ayda ciddi derecede düştü. Dolayısıyla bu seçime girmek onun için iyi bir tercih olmayacaktı. Az bir oy oranı ile seçimin ikinci tura kalmasına vesile olsaydı bunun sorumluluğunu taşıması zor olurdu. Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye yönelik bel altı vuruşları eleştirmesi ve karşı çıkması, kendisine olan daveti yenilemesi seçmen üzerinde etkili olacaktır. Seçimin ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitmesi daha güçlü bir ihtimal haline gelmiştir.

"MİLLET İTTİFAKI ÖNDE"

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cangül Örnek: En fazla yüzde 2 civarında bir oy bekliyorduk. İnce’ye oy verecek olan kitle ağırlıklı olarak gençler. Bu durumda bu gençler aynı oranda sandığa gider mi bundan emin değiliz. Kılıçdaroğlu şu an yarışta hem moral olarak hem de sayısal olarak öne geçirmiş durumda.

"OYLAR KILIÇDAROĞLU’NA"

Bupar Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun: İnce’nin çekilmesiyle seçim büyük ihtimalle birinci turda bitecek. İnce’ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 60’ı büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verecektir. Kalan yarısı ya sandığa gitmez, giderse de Sinan Oğan ve Erdoğan arasında tercih yapabilir. Dolayısıyla İnce’nin çekilmesinde en büyük faydayı Kılıçdaroğlu elde edecektir.