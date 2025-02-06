Siyasilerden Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:53

Güncelleme: 06.02.2025 - 22:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden açıklama gelmişti.

Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve odasında dinlenmekte olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 6, 2025

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



Sn Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. @MHP_Bilgi — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2025

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum. — Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) February 6, 2025

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir cerrahi müdahale ile kalp kapakçığı değişimi operasyonu geçirdiğini öğrendim. Durumunun iyi olduğu bildirilen Sayın Bahçeli ve MHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir cerrahi müdahale ile kalp kapakçığı değişimi operasyonu geçirdiğini öğrendim. Durumunun iyi olduğu bildirilen Sayın Bahçeli ve MHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 6, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli‘ye Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın @dbdevletbahceli ‘ye Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.