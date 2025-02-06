Siyasilerden Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

MHP'den yapılan Devlet Bahçeli'nin ameliyat olduğu açıklaması sonrası siyasi isimlerden Bahçeli'ye peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Siyasilerden Devlet Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden açıklama gelmişti.

Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve odasında dinlenmekte olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Başarılı bir operasyon ile kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok geçmiş olsun diyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sn Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir cerrahi müdahale ile kalp kapakçığı değişimi operasyonu geçirdiğini öğrendim. Durumunun iyi olduğu bildirilen Sayın Bahçeli ve MHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli‘ye Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Ömer Çelik #Gelecek Partisi

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