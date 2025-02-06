Soruşturma başlatılmıştı: Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu şahsın gözaltına alındığı açıklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.
GÖZALTINA ALINDI: 'HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR NEDENİYLE...'
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kişinin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."
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