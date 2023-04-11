SOL Parti: Beyaz bir sayfa açmak için mücadele sürecek

Yayınlanma: 11.04.2023 - 00:42

Güncelleme: 11.04.2023 - 00:42

YSK’ye listelerini vermesinin ardından tüm partiler aday listelerini yayımlamaya başladı. SOL Parti, 81 ilde 600 milletvekili adayı bildirdiği listesine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamada adayların niteliklerine ve demografisine yer verilirken, listenin dörtte birinin gençlerden, üçte birinin ise kadınlardan oluştuğu belirtildi. 32 ilde birinci sırada kadınların olduğu, diplomalı işsiz gençlerin beşte birini oluşturduğu listede deprem dayanışma gönüllüleri ve direnen işçiler de bulunuyor.

Adayların ortak mücadele başlıklarında ücretsiz eğitim ve sağlık, NATO’dan çıkış, doğanın ve toprağın yağmacı şirketlerden arındırılması yer alıyor.

SOL Parti’nin aday listesine dair açıklaması şu şekilde:

600 Devrimci Adayımızla

81 İlde Pusulada SOL VAR

SOL Parti 81 ilde 600 milletvekili adayı ile pusulada olacak.

SOL Parti’nin tüm adayları mücadelenin içinden geliyor, tamamı 21 yıldır AKP iktidarına karşı direnmiş devrimcilerden oluşuyor.

SOL Parti’nin adayları arasında ırkçı, mezhepçi, hırsız, şiddet yanlısı hiç kimse yok!

SOL Parti’nin tüm adayları temiz, dürüst, kararlı; eşitlikten, özgürlükten, birarada yaşamdan, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, ekolojik bir dünyadan yana insanlar.

SOL Parti’nin tüm adayları mücadeleden geliyor; yarın da mücadele etmeye devam edecekler.

SOL Parti’nin adayları eğitimin ve sağlığın ücretsiz olması, satılan tüm varlıklarımızın geri alınması, ülkemizdeki NATO ve ABD varlığının sona ermesi, toprağımızın ve doğamızın yağmacı şirket saldırısından kurtulması için mücadeleye SÖZ veren, yarının güvencesi olacak insanlar.

SOL’da KADINLAR VAR

SOL Parti, kadınların siyasete katılımı için kadınlara yüzde 30 kota uygulayan bir siyasi partidir. Milletvekili listelerimiz de buna uygun olarak belirlenmiş, listelerimizin yüzde 33’ü tarikat karanlığına laiklik için direnmiş, sokakları mücadeleyle doldurmuş kadın adaylardan oluşmaktadır.

32 ilde listelerimizin birinci sırasında kadınlar yer alıyor.

Ankara ve İstanbul’da adaylarımızın yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor.

Aydın’da adaylarımızın tamamı kadın.

Adana, Mersin, Artvin, Rize, Kocaeli, Eskişehir, Muğla,Samsun,Düzce,Nevşehir, Kilis, Iğdır, Ardahan, Sinop illerinde ise adaylarımızın yüzde 50’den fazlası kadın.

Türkiye’de 89 yıldır hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 ilin, 18’inde kadın adaylarımızla seçim pusulasındayız.

SOL’DA GENÇLER VAR

SOL Parti, gençlerin siyasete kendi sözüyle katılımını en çok önemseyen parti olmuştur. Gençler adına konuşan siyasetin yerine gençliğin kendi sözüyle siyasete katıldığı bir anlayışla milletvekili listelerimiz oluşturulmuştur.

Hakları ve geleceği için mücadele eden işçi, işsiz, öğrenci gençler (18-35) listemizin dörte birini oluşturmuştur.

Genç adaylarımızın yüzde 20’si diplomalı genç işsizlerden oluşmaktadır.

Geleceksizliğe mahkûm edilen, yurt dışına gitme yolları aramaya mecbur bırakılan gençler SOL Parti listelerinde mücadeleye devam ediyor.

Her on adaydan birisi üniversite öğrencisi. Parasız eğitim mücadelesi yürüten üniversite öğrencileri pop siyasetin izleyicisi değil, kendi geleceklerinin tayin edicisi olmak için bir adım öne çıkıp SOL Parti listelerine adlarını yazdırdı.

SOL’da DAYANIŞMA Var

SOL Parti, deprem sonrasında dayanışma faaliyetlerini Hatay, Malatya ve Gaziantep’de yoğunlaştırdı. Bu listedeki adaylarımızın tümü dayanışmanın adayları.

Suçluları güvence altına almak için oluşturulan milletvekili listelerinin karşısında, onlarla mücadeleyi seçen adaylarımız var.

Kadim şehirlerimizin yağmalanmasına hayır diyen yıkıntının içinde umut ışığı olan yürekli devrimciler SOL’un dayanışma çağrısını büyütmek için pusulada olacak.

Nasıl bir ülke istiyorsak öyle adaylarla mücadele edeceğiz.

Dayanışmanın, paylaşmanın, sevginin, mücadelenin, direnişin, eşitliğin, kardeşliğin, özgürlüğün Partisi, seçimde de bu değerlerin taşıyıcısı devrimcilerle mücadele edecektir.

Emekçiler, ezilenler, gençler, kadınlar tüm yurtsever halkımız gönül rahatlığıyla bu listelere oy atabilir. Bu oylar yarının mücadelesine umut, dayanışmaya güç, değişime güvencedir.

SOL’a verilen oy mücadeleyedir!

SOL’a verilen oy direnişedir!

SOL’a verilen oy dayanışmadır!

SOL’a verilen oy eşitliğedir, özgürlüğedir, bağımsızlığadır, laikliğedir, barışadır, kardeşliğedir!

14 Mayıs’ta “kara” bir sayfayı hep birlikte kapatacağız, “gri” bir sayfa açılacak. Beyaz bir sayfa açmak için ise mücadele devam edecek. SOL Parti beyaz bir sayfayı açmak için mücadeleyi büyütecek.

Sen de parlamento seçimlerinde eskimiş düzenin eskimiş yüzlerine değil SOL’un adaylarına oy ver, SOL Parti’ye oy ver!