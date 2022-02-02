Son dakika | Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
Son dakika | Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, evinden alınarak emniyete götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis tarafından 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı. Koronavirüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in operasyon kapsamında gözaltına alınması için izolasyon süresinin bitmesi beklendi.
Karantina süreci biten Gülmez, 29 Ocak'ta polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Gülmez'in Covid-19 testi tekrar pozitif çıktı. Gülmez, izolasyon için serbest bırakılıp evinde karantinaya alındı.
Evinde alınan, koronavirüs testi negatif çıkan Seval Gülmez, polisler tarafından tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Gülmez'in ifadesini alan savcı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Seval Gülmez, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
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