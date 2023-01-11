Son dakika... AKP Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz tarih verdi: 'Başörtüsü teklifi Meclis'e sunulacak'
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, “Başörtüsü için Anayasa teklif gelecek hafta Meclis Anayasa Komisyonu’na sunma konusunda mutabakata vardık” açıklamasında bulundu.
AKP ve MHP grup başkanvekilleri 'başörtüsü' ve 'aile yasası' düzenlemesini görüşmek için Meclis'te bir araya geldi.
Görüşmenin ardından AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Yılmaz, "400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini bekleriz. 360 ve 400 arasında oy alırsa Cumhurbaşkanı'nın referanduma götürmesinden başka bir şey kalmaz" dedi. Yılmaz, "3'üncü randevu talebi olur mu" sorusuna da, "Genel Kurul'da ve komisyonda uzlaşıya açığız" yanıtını verdi.
AKP’nin randevu talebini CHP, İYİ Parti ve HDP reddetmişti.
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